Condemnen a presó dos jesuïtes catalans per encobrir casos de pederàstia a Bolívia

Dos exdirectors de l'orde jesuïta a Bolívia han estat condemnats a un any de presó per encobrir durant dècades els abusos sexuals d'un subordinat a més d'una vuitantena de menors. Són els catalans Ramón Alaix i Marcos Recolons, de 83 i 81 anys, que van protegir el sacerdot valencià Alfonso Pedrajas i van frenar les denúncies de les víctimes durant les últimes dècades del segle XX.
La justícia de Bolívia ha declarat culpables aquest dimarts Alaix i Recolons per haver amagat els actes pederastes de Pedrajas, mort el 2019 i que va cometre almenys 85 abusos contra menors en les dècades de 1970 i 1980. També per convèncer els menors i les famílies que els alertaven dels fets de no portar els casos als tribunals ordinaris.
El Jutjat Quart de Sentència Anticorrupció bolivià ha emès la sentència després d'escoltar els al·legats finals de les parts i l'última paraula de les víctimes i imputats. La sentència ha estat qualificada d'històrica per víctimes i organitzacions defensores de drets humans, tal com ho han relatat a l'agència de notícies ABI, i asseguren que respon a una llarga lluita.
"Celebrem la sentència perquè per nosaltres és l'inici", ha afirmat el president de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, Wilder Flores, que ha defensat que això obre la porta a una reparació real de la justícia. "En el seu moment, va haver-hi moltes denúncies, però érem nens i ens van fer creure que la justícia la impartia el provincial dels Jesuïtes, ha recordat. "Així ens van manipular".
Tanmateix, Flores ha criticat la postura institucional assumida per la companyia durant el procés: "Ara presumeixen de la seva predisposició de col·laboració a la justícia, però durant tot el procés vam veure als seus advocats intentant obstruir la justícia i negar la veritat", ha reblat. Tot i que la sentència sigui reparadora per les víctimes, els fets ja han prescrit.
Molts dels menors eren estudiants indígenes becats i el cas va sortir a la llum després que un nebot de Pedrajas trobés el seu diari personal en què admetia haver abusat de com a mínim 85 infants a Bolívia. Tot i que en va informar immediatament als Jesuïtes i ho va denunciar a la justícia ordinària, el cas no va prosperar.