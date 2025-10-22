La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha denunciat el trànsit per aigües espanyoles d'un vaixell estatunidenc carregat amb 563 tones de munició amb rumb cap a Israel. L'ONG ha demanat al govern espanyol que li denegui el pas i que no permeti que les infraestructures espanyoles siguin còmplices del genocidi a Palestina.
RESCOP s'ha fet eco en un comunicat d'una investigació publicada per The Ditch que qualifica l'enviament de munició com el "major de la història". Segons l'informe, el vaixell estatunidenc, de nom Ocean Gladiator, va sortir del port de Paulsboro, Nova Jersey, amb destí a la ciutat israeliana d'Asdod i la seva càrrega de munició està destinada al proveïdor d'armes per a les forces terrestres israelianes Elbit Systems. Afirmen que, segons dades de la plataforma de vaixells Vesselfinder, aquest dimarts ha passat a una velocitat de catorze nusos per l'Estret de Gibraltar, amb la qual cosa han trepitjat aigües espanyoles.
Recolzant-se amb els principis de dret internacional incorporats a la Carta de Nacions Unides, l'ONG denuncia que aquest vaixell se salta les normes imperatives i ajuda Israel a violar la prohibició, la sanció i la prevenció del genocidi. Per això, RESCOP reclama a les autoritats espanyoles que deneguin el pas i el seu accés als serveis portuaris. A més, exigeixen implementar un embargament complet del comerç d'armes amb Israel.
Reclamen que aquest embargament inclogui tant la compra com la venda, el trànsit i la producció sota llicències israelianes de productes que puguin abastir el seu exèrcit. A més, mencionen la prohibició del trànsit i del comerç militar a través dels Estats Units, que pugui tenir la mateixa finalitat de beneficiar Israel i el seu exèrcit. Finalment, afirmen que continuen passant armes tacades de sang pels ports i aeroports espanyols i que se segueix facilitant i finançant el genocidi a Gaza mitjançant el subministrament d'armes i de combustible. El govern espanyol no s'ha pronunciat al respecte.