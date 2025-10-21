La Casa Blanca descarta ara una trobada imminent entre Trump i Putin

La Casa Blanca descarta una trobada “imminent” entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president de Rússia, Vladímir Putin. Segons recullen cadenes com la CBS o l'NBC, fonts de la Casa Blanca han afirmat que no hi ha “plans immediats” per a una reunió entre els dos dirigents, malgrat que Trump va anunciar la setmana passada que es reuniria amb Putin a Hongria després d’una trucada “molt productiva”.
Els mateixos mitjans asseguren que el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, i el ministre d’Exteriors rus, Sergei Lavrov, tampoc es reuniran després de trucar-se el dilluns. El Kremlin ha rebutjat un “alto el foc immediat” a Ucraïna.
“Un alto el foc immediat només significaria que grans parts d’Ucraïna es mantindrien sota el control d’un règim nazi, quan el que cal és resoldre el problema de fons i abordar les causes subjacents”, ha dit Lavrov en una roda de premsa aquest dimarts, segons recull l’agència Tass.
Sánchez promet suport a Zelenski
A l'Estat, el president del govern espanyol Pedro Sánchez ha promès a Volodímir Zelenski suport espanyol "fins que s'arribi a una pau justa i duradora" pel que fa a la guerra provocada per la invasió russa d'Ucraïna.
Sánchez ha parlat aquest dimarts a la tarda per telèfon amb el seu homòleg ucraïnès, en una conversa durant la qual el mandatari espanyol ha transmès al seu interlocutor que Espanya continuarà lliurant ajuda a Ucraïna de manera coordinada amb el país presidit per Zelenski per "assegurar què és el que necessita a cada moment".