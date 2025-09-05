Putin amenaça Europa: si desplega tropes a Ucraïna seran un «objectiu legítim»

El president de Rússia, Vladímir Putin ha avisat la "Coalició de Voluntaris", liderada per França i el Regne Unit, que si desplega tropes a Ucraïna seran un "objectiu legítim". Segons recull l’agència Tass, el líder rus ha advertit aquest divendres que el seu exèrcit estarà disposat a atacar tropes estrangeres estacionades a Ucraïna “especialment ara, en plena guerra”.
Aquest missatge arriba l’endemà que el president de França, Emmanuel Macron, anunciés que 26 països de la "Coalició de Voluntaris" s'han compromès a desplegar tropes a Ucraïna "després d'un alto el foc o la pau". Els dirigents de la "Coalició de Voluntaris" també van mantenir una trucada amb el president dels Estats Units, Donald Trump, i esperen que el suport dels EUA a la seguretat d'Ucraïna es concreti "en els pròxims dies".
Espanya forma part de l’aliança, però fonts del Ministeri d'Exteriors només han indicat Espanya "serà a la solució per Ucraïna". No s'ha concretat si això inclouria desplegar soldats de l'exèrcit espanyol després d'un acord de pau. "Com a membre de la 'Coalició de Voluntaris' seguirem proporcionant suport a Ucraïna el temps que sigui necessari i contribuirem a les seves garanties de seguretat quan s'assoleixi la pau", indiquen des d'Exteriors.
La seguretat al centre de l'acord per la pau
Les diverses reunions entre els líders mundials per arribar a un acord per la pau entre Rússia i Ucraïna només han sigut la prèvia als canvis de postures i presa de decisions que han vingut després. Després de la reunió del líder rus amb el president dels Estats Units, Donald Trump, va vindre la reunió amb els líders europeus a la Casa Blanca, on semblava que almenys una cosa s'havia tret clara: les garanties de seguretat per a Ucraïna de part europea i, també, dels EUA, enfront de la negativa a l'entrada del país governat per Zelenski a l'OTAN.
Els presidents de França i Finlàndia i els primers ministres del Regne Unit, de Polònia i d’Itàlia, el canceller alemany i la presidenta de la Comissió Europea van signar un comunicat en què afirmaven "la necessitat de garanties de seguretat sòlides i creïbles que permetin a Ucraïna defensar eficaçment la seva sobirania i integritat territorial". Al mateix temps, però, es mostraven "satisfets" amb la iniciativa de Trump de posar fi a "la guerra d'agressió de russa i aconseguir una pau i una seguretat justes i duradores per a Ucraïna".
D'altra banda, ha sigut el país governat per Putin qui s'ha llençat a les evasives a promoure un alto el foc a Ucraïna. Açò ha fet que Trump, posi en alerta al seu homòleg rus. Si no es produeixen avenços, va indicar el president dels Estats Units, hi haurà una "guerra econòmica" que serà perjudicial per al país que lidera Vladímir Putin.
"No serà una guerra mundial, però sí una guerra econòmica", ha assenyalat el dirigent nord-americà en declaracions als mitjans durant una trobada amb el seu gabinet. Un avís que arriba dues setmanes després de la trobada entre Trump i Putin a Alaska, que no va servir per trobar la manera d'aturar la guerra a Ucraïna, sobre qui pesa el perill d'haver de cedir territoris i de renunciar a entrar a l'OTAN.