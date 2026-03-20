El país més feliç (i el més infeliç) del món, segons l'ONU

El nou informe global sobre la felicitat torna a confirmar una tendència que fa anys que es repeteix: els països nòrdics continuen liderant el benestar mundial. Segons el rànquing del 2026, Finlàndia ocupa per novè any consecutiu la primera posició, consolidant-se com el país més feliç del món. El World Happiness Report 2026 es basa en l'anàlisi de 140 països.
Al capdavant de la classificació també hi apareixen Islàndia, Dinamarca i Suècia, en una llista dominada per estats amb alt nivell de qualitat de vida, confiança institucional i cohesió social. Aquestes dades reforcen la idea que la felicitat no depèn únicament de la riquesa econòmica, sinó també de factors socials i emocionals.
Domini nòrdic i sorpresa llatinoamericana
Tot i el domini dels països del nord d'Europa, el rànquing d'aquest any incorpora algunes novetats. Una de les més destacades és la presència de Costa Rica en la posició número 4 -per davant de Suècia-, fet que confirma que el benestar també pot estar vinculat a altres factors com l'estil de vida o la cohesió social. En el cantó oposat, es troba l'Afganistan, el qual ocupa la darrera posició de la llista.
L'informe analitza diversos indicadors com el PIB per càpita, l'esperança de vida, la llibertat individual, la percepció de la corrupció o la qualitat de les relacions socials. És la combinació d'aquests elements el que acaba determinant la posició de cada país.
Espanya, lluny dels primers llocs
Un dels aspectes que més crida l'atenció és la situació d'Espanya, es manté fora del top 20 i se situa en una posició discreta dins del rànquing global, concretament a la 41. Tot i disposar d'un sistema sanitari consolidat i una cultura social activa, altres factors com la inestabilitat laboral, l'accés a l'habitatge o la percepció institucional influeixen negativament en el resultat.
Més enllà dels diners
A més, l'informe posa sobre la taula una tendència preocupant: el descens del benestar entre els joves en diversos països europeus, una situació que alguns experts relacionen amb l'ús intensiu de les xarxes socials i la incertesa sobre el futur. Els investigadors detecten una tendència preocupant a l'Europa Occidental, inclòs Espanya: l'ús intensiu de internet i de les xarxes socials s'associa amb un empitjorament de la salut mental. Aquest patró també es veu amb claredat en països com Alemanya, Itàlia i els Estats Units.
Tot i aquest rànquing basant en diferents paràmetres. Una investigació de Sonja Lyubomisky, de la Universitat de Califòrnia, assenyala que el 50% de la felicitat depèn de factors genètics, un 10% de circumstàncies externes i, fins a un 40%, dels hàbits i decisions que es prenen diàriament. En aquesta línia, cada vegada hi ha més investigacions que mostren que els alts nivells de benestar psicològic estan associats a un menor risc de depressió i ansietat, a una millor salut cardiovascular i una millor esperança de vida.