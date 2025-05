Elon Musk prenia ketamina mentre feia d'assessor de Donald Trump

Un altre escàndol esquitxa l'administració Trump. En aquest cas a causa del seu soci - ara ja separats - Elon Musk. Una investigació del New York Times ha revelat que Musk consumia drogues com ketamina, èxtasi o bolets al·lucinògens mentre feia tasques d'assessor de Trump.

La informació revelada apunta que Musk prenia ketamina amb tanta freqüència que patia problemes a la bufeta. Viatjava amb un subministrament de vint pastilles. El seu consum de drogues es va intensificar quan va donar 275 milions de dòlars a la campanya presidencial de Trump.

Segons el New York Times, tot i que la ketamina es pot receptar legalment com a substància de la Llista III, el seu ús recreatiu o la seva barreja amb altres drogues probablement infringeix les polítiques federals establertes per la seva posició laboral.

D'altra banda, l'èxtasi està classificat per l'Administració de Control de Drogues (DEA) com a substància controlada de la Llista I sense ús mèdic acceptat, per tant, està prohibit per als empleats federals. Tot i que Musk estava classificat com a "empleat especial del govern" i no està subjecte a les mateixes normes estrictes que un empleat normal.

Musk fora del govern

La notícia es fa pública dos dies després que Elon Musk anunciés de manera oficial que deixava de ser un "treballador especial" del govern de Donald Trump i que abandonava el càrrec al capdavant d​​el Departament d'Eficiència Governamental (DOGE, per les sigles en anglès).

L'agència de la Casa Blanca encarregada de reduir els costos públics i que ha acomiadat milers de funcionaris, alhora que ha retallat substancialment la despesa en acció exterior.

Musk va reconèixer la seva "decepció" amb el projecte de reforma fiscal de Trump en una entrevista a la cadena de televisió CBS. "Augmenta el dèficit pressupostari, en comptes de reduir-lo", es va queixar Musk. D'altra banda, el propietari de Tesla, Space X i la xarxa social X va voler agrair Trump, a qui va finançar la campanya electoral, l'oportunitat de "reduir la despesa malgastadora".