Els Estats Units i l'Iran cancel·len la primera reunió l'endemà de firmar l'acord de pau

Les negociacions per tancar l'acord de pau definitiu entre els Estats Units i l'Iran comencen amb mal pau. L'endemà de la primera firma, la primera reunió entre les dues delegacions, que s’havia de fer a Obbürgen, s’ha cancel·lat, tal com han indicat des del ministeri d'afers estrangers de Suïssa. Un dels motius pels quals les converses no han arrencat de la forma en què estava prevista és l'absència de JD Vance, que havia de viatjar fins a Suïssa però finalment romandrà als Estats Units, tal com indiquen des de la Casa Blanca. \r\n\r\nSegons apunten diversos mitjans nord-americans, la cancel·lació del viatge de Vance no estava prevista i ha estat d'última hora. De moment no han transcendit els motius pels quals no s'ha desplaçat fins a Suïssa i des de la Casa Blanca es limiten a referir-se a la "complexitat" de la "logística" de les negociacions. La Casa Blanca ha comunicat que "no s'han completat els plans per a les converses tècniques", tot i que han afirmat que la delegació dels EUA "està a punt per viatjar tan bon punt es presenti l'oportunitat". Segons han dit, "la logística d'aquestes negociacions mai no ha estat simple ni previsible", però subratllen que l'administració Trump vol començar "aquestes converses tècniques tan aviat com sigui possible".\r\n