Els EUA i l’Iran signen abans del previst l’acord de pau: què han pactat?

El president nord-americà, Donald Trump, i el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, han confirmat aquest dimecres a la nit la signatura del memoràndum d'entesa que obre pas a un període de 60 dies en què seran negociats els detalls d'un acord de pau definitiu entre les parts, que estava previst oficialitzar amb una cerimònia de signatura aquest divendres 19 de juny a Suïssa.
"Ja està signat, sí... Ho he signat a Versalles", ha manifestat en declaracions als mitjans l'inquilí de la Casa Blanca, a la seva sortida del Palau de Versalles, on ha mantingut un sopar amb el president de França, Emmanuel Macron, després de la cimera del G7 celebrada aquesta setmana a la localitat francesa d'Évian-les-Bains.
Per la seva banda, el portaveu de la cartera d'Exteriors de la República Islàmica ha precisat que el document ha estat signat pel mateix Trump i pel seu homòleg a l'Iran, Masud Pezeshkian, "de forma virtual", segons declaracions recollides per la cadena de televisió iraniana IRIB.
Catorze punts per posar fi a la guerra
Després de més de tres mesos de bombardeigs i del bloqueig comercial de l'estret d'Ormuz, l'esborrany d'acord entre els Estats Units i l'Iran preveu la reobertura d'aquest pas essencial pel comerç de petroli mundial, assistència econòmica per a la reconstrucció de la república islàmica i l'alto el foc. Sobre el programa nuclear de l'Iran, un dels punts importants pels nord-americans i per Alemanya, França, el Regne Unit i Itàlia, encara no s'ha plasmat res i es deixarà per una fase posterior de les negociacions.
El memoràndum, integrat per catorze punts, l'ha publicat la CNN i, entre els aspectes més destacats hi figura el compromís de posar fi al conflicte en tots els escenaris, inclòs el Líban, així com la renúncia a reprendre les hostilitats o utilitzar la força. El document també contempla la integritat territorial dels dos estats, el compromís de no intervenir en els assumptes de l'altre, l'eliminació de les sancions econòmiques i comercials a l'Iran i l'obertura d'un procés negociador per arribar a un acord definitiu en un màxim de seixanta dies.
Reobertura de l'estret d'Ormuz
Un altre dels punts del text és l'aixecament del bloqueig de l'estret d'Ormuz i el restabliment del trànsit marítim i de vaixells mercants en un termini de 30 dies, després de més de tres mesos de tancament que han provocat variacions del preu del petroli al món.
Des que va esclatar el conflicte a l'Iran al febrer, aquest pas de petroli imprescindible pel comerç mundial estava bloquejat. A l'abril, es van obrir els canals d'entrada i sortida al golf Pèrsic a través de les aigües iranianes de l'estret d'Ormuz, vies que ja s'utilitzaven tant per vaixells iranians com d'altres països amb els quals havia signat acords de peatge, fet que encara s'ha de negociar.