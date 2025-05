Fumata blanca: el conclave ja ha elegit el successor de Francesc

CIUTAT DEL VATICÀ | Habemus Papam! Aquesta expressió encara no s'ha pronunciat, però ja sabem que hi ha nou Papa. Una fumata blanca, nítida i contundent, s'ha fet mestressa de la plaça de Sant Pere aquesta tarda, generant un clima d'entusiasme a la plaça Sant Pere. Per aquesta tarda estaven previstes dues votacions a la Capella Sixtina, tot i que es desconeix si ha calgut arribar a la segona.

Encara no se sap el nom del successor de Francesc. En els propers minuts sortirà el cardenal protodiaca, Dominique Mamberti al balcó de la Basílica de Sant Pere per anunciar qui és el nou papa i el nom amb què serà conegut. El flamant Pontífex farà una breu salutació amb un missatge i una benedicció. Ara mateix, l'escollit està a la «sala de les llàgrimes» i l'estan vestint perquè surti.

Aquest dijous era un dia decisiu per saber si aquest conclave era més difícil que els anteriors. El del 2005, va necessitar tan sols quatre votacions per a l'elecció de Benet XVI. Un fet facilitat per l'autoritat que exercia Joseph Ratzinger sobre la majoria conservadora de cardenals. L'ambient generat amb la mort del carismàtic Joan Pau II i la campanya del Santo Subito! va exercir, sens dubte, un clima molt emotiu entorn del conclave.

Tot a l'inrevés, pel que fa al clima, que el 2013, quan els cardenals van reunir-se després de la renúncia inesperada de Ratzinger. Jorge Bergoglio va emergir aleshores amb rapidesa com l'alternativa a molts anys de papat conservador. El que vol dir la importància que té el moment psicològic que viu l'Església en cada conclave. Aquest cop, pesa la figura de Francesc, però mai com abans s'havien expressat les oposicions d'una manera tan aspra.