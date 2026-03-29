Israel prohibeix als catòlics celebrar Diumenge de Rams a Jerusalem i enerva Europa

La policia israeliana ha impedit aquest diumenge al patriarca llatí de Jerusalem, el cardenal Pierbattista Pizzaballa accedir a l’església del Sant Sepulcre per oficiar la missa del Diumenge de Rams. El cardenal, que és la màxima autoritat catòlica a la Terra Santa, ha qualificat l'actuació del govern de Netanyahu com “un menyspreu cap a la sensibilitat de milers de milions de persones arreu del món".
Pizzaballa també ha afegit que aquesta discriminació per motius religiosos senta "un precedent molt greu i es tracta d'una mesura extrema". Hores després, el cardenal ha presidit un res alternatiu a la basílica de Getsemaní on, acompanyat per una trentena de persones entre assistents i escolanets, ha beneït i pregat per Jerusalem.
Europa respon a Netanyahu
La resposta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no s'ha fet esperar. A través d'una piulada al seu compte d'X, Sánchez ha "condemnat" el que considera un "atac injustificat a la llibertat religiosa", a més "d'exigir" a Israel que respecti el dret internacional. "Sense tolerància és impossible conviure", ha conclós el priesident del govern espanyol.
Emmanuel Macron, president de la República Francesa, també ha "condemnat" la decisió de la policia israeliana, a banda d'oferir "el ple suport" a Pizzaballa i als cristians que no han pogut celebrar la missa al Sant Sepulcre. A més, Macron també ha exigit garanties per "la llibertat religiosa" a Jerusalem.
Giorgia Meloni, primera ministra italiana, ha denunciat que l'actuació de la policia israeliana "és una ofensa no només per als creients, sinó per a tots la comunitat que reconeix la llibertat religiosa". A més, el govern italià ha presentat una protesta formal davant el govern israelià per aquests fets i el ministre d'Exteriors del país, Antonio Tajani, ha anunciat que convocarà l'ambaixador d'Israel per exigir-li "explicacions immediates".