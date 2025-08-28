Javier Milei, evacuat d'una caravana electoral per llançament de pedres

Ensurt important el que ha viscut el president de l'Argentina. Dues persones han estat detingudes pel llançament d'objectes contra una caravana electoral que circulava aquest dimecres al sud de Buenos Aires i en la que hi havia el president de l'Argentina, Javier Milei, que ha estat evacuat.
La ministra de Seguretat Nacional, Patricia Bullrich, ha explicat en declaracions al diari La Nación que s'havien produït dues detencions. També ha precisat que un d'ells és un membre de l'afició de l'Arsenal argentí que ja tenia antecedents per comportaments violents.
Els fets han tingut lloc a la localitat de Lomas de Zamora, mentre el president saludava el públic des d'un vehicle, juntament amb la seva germana i secretària general de la Presidència, Karina Milei, i altres candidats i dirigents locals. El govern argentí ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
"Van atacar amb pedres la caravana on es trobava el president de la nació", ha denunciat a les xarxes socials el principal portaveu de l'executiu, Manuel Adorni. El membre del govern argentí ha atribuït els llançaments a "militants de la vella política", donant per fet que serien simpatitzants del kirchnerisme.
"Un model de violència que només volen els cavernícoles del passat", ha lamentat el portaveu de l'executiu sud-americà. Adorni ha descartat que s'hagin produït ferits i ha assenyalat que "són molts els que van cap al més absolut dels oblits: kirchnerisme mai més", ha conclòs.