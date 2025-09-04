La Flotilla ja va cap a Tunísia després de la parada tècnica a les illes Balears

Pas endavant de la Flotilla després d'un inici complicat. Les embarcacions que conformen la iniciativa solidària ha reprès aquest dijous la marxa cap a Gaza des de les illes Balears, un cop resolts els problemes mecànics que han sofert algunes de les naus i que les van obligar a fer escala aquest dimecres a Mallorca i a Menorca.
La periodista de Catalunya Ràdio, Marta Viana, que viatja amb la flota, ha explicat que la represa ha tingut lloc aquest dijous a la tarda. Els vaixells han arrancat un cop les naus reparades s'han reagrupat i s'han afegit a les que les esperaven per tornar a emprendre la ruta. Ara mateix, les embarcacions es dirigeixen cap a Tunísia abans de posar rumb a Gaza.
Cal recordar que els activistes van demanar "protecció diplomàtica" al govern espanyol després de detectar drons sobre les embarcacions davant la costa balear. Els activistes no van poder-ne confirmar l'origen, però "l'incident", tal com el qualificaven, genera una preocupació "seriosa" per la "seguretat d'una missió civil, pacífica i no violenta".
En aquest sentit, afegien que l'episodi recorda "precedents recents contra flotilles solidàries" com l'atac de drons armats el maig passat al vaixell Conscience davant Malta o l'abordatge "il·legal" de comandos israelians en aigües internacionals del vaixell Madleen el mes de juny, després que els seus tripulants fossin ruixats amb una substància irritant també des de drons.
Cal recordar que els organitzadors de la Flotilla ja van demanar aquest dilluns a tots els governs i institucions internacionals que la salvaguardin fins que arribi "segura" a Gaza. En concret, instaven el govern espanyol a complir amb aquesta protecció i desplegar totes les mesures polítiques i diplomàtiques necessàries per garantir la seguretat de les persones que formen part de la missió.