La Generalitat no té constància de cap català afectat, desaparegut o sense casa pels terratrèmols d'aquesta matinada a Veneçuela, segons han explicat fonts del Departament d'Unió Europea i Acció Exterior. La Delegació del Govern a Bogotà ha estat contactant amb la comunitat catalana al país sud-americà al llarg del dia.\r\n\r\nPer la seva banda, el govern espanyol ha explicat que encara no ha aconseguit contactar amb els 68 espanyols que viuen al país.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTito Álvarez escapa per poc d'un hotel esfondrat a Veneçuela: «He tornat a néixer» Natàlia Pinyol\r\n\r\n