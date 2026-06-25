25 de juny de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

La Generalitat no té constància de cap català afectat pels terratrèmols a Veneçuela

Internacional

  • Equips d'emergències busquen víctimes entre les runes provocades pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de juny de 2026 a les 19:58

La Generalitat no té constància de cap català afectat, desaparegut o sense casa pels terratrèmols d'aquesta matinada a Veneçuela, segons han explicat fonts del Departament d'Unió Europea i Acció Exterior. La Delegació del Govern a Bogotà ha estat contactant amb la comunitat catalana al país sud-americà al llarg del dia.

Per la seva banda, el govern espanyol ha explicat que encara no ha aconseguit contactar amb els 68 espanyols que viuen al país.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar