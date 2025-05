La UE demandarà els Estats Units davant l'Organització Mundial del Comerç i prepara aranzels de 95.000 milions

La Unió Europea (UE) ha presentat aquest dijous les mesures que vol dur a terme si les negociacions comercials amb els Estats Units per retirar els aranzels "no deriven en un resultat mútuament beneficiós". D'una banda, vol iniciar un litigi contra l'Administració Trump davant l'Organització Mundial del Comerç (OMC) pels denominats "aranzels recíprocs" els gravàmens contra el sector de l'automòbil. Alhora, la Comissió Europea (CE) ha explicat que prepara mesures aranzelàries per valor de 95.000 milions d'euros. La llista de productes -que inclou més de 6.000 articles, entre ells begudes alcohòliques, productes agrícoles o vehicles de motor- se sotmetrà a consulta pública amb un termini límit del 10 de juliol.

A banda del llistat publicat aquest dijous, la CE també es planteja incloure restriccions sobre certes exportacions de la UE cap als Estats Units que tenen una gran importància per al país nord-americà. Dins aquesta categoria, apareixen certs derivats de l'acer i productes químics per un valor total de 4.400 milions d'euros, fent que el paquet total de contramesures s'apropi als 100.000 milions d'euros en total. A partir d'aquell moment, la CE elaborarà un llistat definitiu que quedarà per veure si finalment s'acaba aplicant. De fet, en el comunicat publicat aquest dijous, l'executiu comunitari deixa clar que la finalització de la consulta "no implica automàticament una adopció de les contramesures".

Per ara, la llista inclou productes de tota mena. Els més rellevants són els productes industrials, una categoria on s'inclouen automòbils, components per a vehicles, equipaments elèctrics, motors i components aeronàutics -en la pràctica, això afecta Boeing- i maquinària pesant, entre d'altres. També destaquen béns alimentaris com els moniatos, nombrosos fruits secs, peixos i mariscos, així com altres verdures i aliments processats. Alhora, hi ha begudes alcohòliques com al bourbon, un producte que el president estatunidenc, Donald Trump, vol protegir i que, en el seu moment, va portar-lo a amenaçar amb aranzels del 200% sobre el vi, el xampany i altres licors europeus. No s'hi inclouen, en canvi, productes d'alta rellevància per al Vell Continent, com podrien ser materials crítics o certs articles farmacèutics.

El paquet de mesures aranzelàries anunciat aquest dijous, a més, és independent a la bateria de gravàmens anunciats l'abril passat per la Comissió Europea, i que era la resposta als aranzels de Trump del 25% contra les importacions d'acer i l'alumini procedents de la UE. Aquell paquet sumava aranzels per valor de prop de 21.000 milions d'euros, segons les dades facilitades pel mateix executiu comunitari. Ara, la nova llista no inclou cap dels productes que la CE ja va assenyalar en la primera bateria de contramesures.

Si bé fonts comunitàries assenyalen que la voluntat principal de Brussel·les continua sent la d'arribar a una solució "acordada i mútuament beneficiosa" amb els Estats Units, també justifiquen la posada en marxa d'aquesta nova consulta. "Hem d'estar preparats per a qualsevol escenari", indiquen, al mateix temps que tampoc descarten l'aplicació d'altres eines com el mecanisme anticoerció. I és que els aranzels en vigor per part de Washington sobre la Unió Europea afecten al voltant d'un 70% dels productes, amb un impacte en valor absolut proper als 380.000 milions d'euros.

Litigi a l'OMC

A banda del nou llistat de productes, la CE també ha manifestat la intenció d'iniciar un litigi a l'OMC contra els anomenats aranzels "recíprocs" i els aranzels als vehicles europeus i els seus components. "És inequívoc que aquests aranzels violen de forma flagrant les normes fonamentals de l'OMC", indica Brussel·les en el comunicat publicat aquest dijous. Si bé la CE encara no ha presentat cap sol·licitud per escrit, aquesta ja ha manifestat la seva intenció d'elevar els aranzels davant el major organisme internacional de comerç. El primer pas, segons han detallat fonts comunitàries, passa ara per iniciar un període de consultes amb els Estats Units que, en cas que no fos satisfactori, podria donar pas a demandes formals.