L'Ebola arriba a Europa: França confirma el primer positiu de la malaltia

El Ministeri de Sanitat de França ha confirmat aquest dimecres un positiu per Ebola, el primer detectat a Europa. Es tracta d'un metge que ha exercit com a treballador humanitari i que havia tornat recentment d'una missió humanitària a la República Democràtica del Congo (RDC), epicentre del brot de la malaltia, declarat a mitjan del mes de maig. Segons el comunicat, el metge "va ser atès immediatament en un centre especialitzat i es troba en estat estable".
França ha assenyalat que el país compta amb capacitats especialitzades per al tractament de malalties infeccioses i que el sanitari es troba ingressat en un "centre de referència" i "seguint estrictes protocols de seguretat biològica", com ara una habitació amb pressió negativa i els equips específics per atendre'l. En la mateixa línia, el ministeri gal ha explicat que "les autoritats sanitàries estan plenament mobilitzades i la situació és objecte d'un seguiment permanent" i ha afegit que el trasllat a l'hospital es va fer "en condicions segures per evitar qualsevol risc de contagi".
En aquests moments, les institucions se centren a rastrejar possibles contactes del pacient a través de "una investigació epidemiològica exhaustiva". El departament de salut francès ha detallat que "l'agència regional de salut es posarà en contacte amb aquestes persones sense demora, les quals hauran de romandre en aïllament domiciliari durant 21 dies i seran objecte d'un seguiment minuciós durant aquest període". El gabinet ha dit, a més, que s'ha establert un seguiment específic per al retorn dels cooperants humanitaris francesos.
Més de mil casos confirmats
L'últim brot d'Ebola ha deixat ja més de mil casos confirmats i prop de 270 morts a la República Democràtica del Congo, segons l'últim balanç publicat per les autoritats del país. El govern congolès també ha xifrat en més d'un centenar els pacients recuperats de la malaltia. Uganda, que limita amb les regions congoleses afectades, també ha notificat ja un total de 20 casos confirmats i dues defuncions.
L'Ebola és greu i potencialment mortal. El microorganisme es transmet als humans des d'animals salvatges i, posteriorment, la transmissió de persona a persona es dona per contacte directe amb fluids corporals, amb persones mortes a causa de la malaltia o per objectes contaminats amb fluids d'individus infectats. La malaltia es caracteritza per febre alta i hemorràgies que poden ser letals.
Risc "molt baix" a Europa
El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC) fa seguiment de l'evolució de l'episodi infecciós i manté que, a hores d'ara, la probabilitat d'infecció per a les persones que viuen a la Unió Europea “és molt baixa”. Així, l'únic cas atès a la Unió Europea, al marge del pacient francès, és el del missioner i metge nord-americà Peter Stafford, qui es va contagiar d'Ebola mentre treballava amb pacients en una de les zones congoleses afectades pel brot. Alemanya va assumir les cures del metge i de la seva família i els va ingressar en la Unitat d'Aïllament Especial de l'hospital Charité de Berlín a la fi de maig.