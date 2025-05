Un grup d'astronautes proposa usar sang menstrual com a fertilitzant a Mart

Fer servir la sang de la menstruació com a fertilitzant natural per fer créixer aliments cultivats en hivernacles d'estacions espacials a Mart. És una de les grans propostes de les astronautes d'Hypatia II, la missió simulada que s'ha fet al desert de Utah (Estats Units) per analitzar els efectes d'una exploració al planeta vermell, que han presentat els resultats del projecte aquest dilluns.

Les tripulants han conclòs que la sang menstrual pot ser un fertilitzant natural idoni per a fer créixer aliments cultivats en hivernacles d'estacions espacials a Mart. Aquesta és una de les principals conclusions, mentre que també han estudiat altres àmbits de recerca. Així, han indicat que la menstruació i l’ús de la copa menstrual són "compatibles" amb les missions espacials i que, fins i tot, poden aportar-hi valor afegit.

Alhora, han indicat que la massa muscular de les participants s'ha reduït durant l'experiència, malgrat que el seu pes i força s'han mantingut. Tot plegat, obre la porta a nous progressos gràcies a la inclusió de més dones en missions espacials.