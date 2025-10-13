L'expresident francès Nicolas Sarkozy ingressarà el 21 d'octubre a la presó. Ho farà en un centre penitenciari de París, per començar a complir la condemna que va dictar al setembre la Justícia gala per un delicte d'associació de malfactors en la causa que examinava els fons rebuts per la seva campanya electoral el 2007 de mans del règim de Muamar Gaddafi.
Tot i que la condemna no és ferma, ja en la lectura de la sentència el jutge va determinar que Sarkozy hauria d'entrar a la presó. Quedava per conèixer la data d'ingrés, confirmada aquest dilluns per fonts oficials a diversos mitjans, entre ells Le Monde i Franceinfo. Els seus advocats ja han avançat que sol·licitaran la posada en llibertat el mateix 21 d'octubre.
Sarkozy, sobre qui també pesa condemna ferma per corrupció i tràfic d'influències que l'obligava a portar una polsera electrònica per evitar el seu empresonament, sempre ha negat qualsevol irregularitat i ha denunciat una suposada persecució política contra ell a través dels tribunals.
"Si volen que dormi a la presó, dormiré a la presó, però amb el cap alt", va proclamar davant dels mitjans poc després de conèixer la seva última condemna, que contempla a més cinc anys d'inhabilitació política contra qui fos cap d'Estat de França entre els anys 2007 i 2012.