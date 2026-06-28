Nova jornada d'atacs a l'estret d'Ormuz: els Estats Units ataquen la costa iraniana i l'Iran respon

Les forces del Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) han confirmat aquest dissabte que les seves forces aèries han atacat posicions estratègiques iranianes en resposta a la "contínua agressió" de Teheran "contra el transport marítim comercial", la qual ha respost hores després amb atacs dirigits contra les bases nord-americanes a Bahrain i Kuwait.
"Les forces del CENTCOM han llançat avui atacs en resposta directa a la contínua agressió iraniana contra el transport marítim comercial. Avions militars nord-americans van atacar infraestructura de vigilància militar iraniana, sistemes de comunicació, emplaçaments de defensa aèria, instal·lacions d'emmagatzematge de drons i sistemes de llançament de mines", han declarat en un comunicat a les seves xarxes socials.
Les forces militars dels Estats Units han advertit que aquestes accions són una resposta directa als atacs perpetrats per l'Iran contra un buc comercial amb bandera de Singapur, que travessava l'estret d'Ormuz dijous passat, i contra un navili panameny en aquesta mateixa via la passada nit. "Iran va tenir l'oportunitat de respectar l'acord d'alto el foc, però va optar per no fer-ho quan les seves forces van llançar un dron d'atac unidireccional", resa el comunicat.
L'Iran respon atacant bases nord-americanes
Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha respost durant les 02.00 i 03.00 hora local (00.30 i 01.30 hora peninsular) de diumenge amb atacs de míssils i drons contra les bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain, destruint vuit instal·lacions. "Durant una operació conjunta amb míssils i drons duta a terme entre les 2 i les 3 de la matinada d'avui han destruït vuit instal·lacions clau de l'exèrcit nord-americà, assassí de nens, a la base d'Ali Al-Salem, a Kuwait, i en la Cinquena Flota, en el port de Salman, a Bahrain, i han respost de forma contundent a les recents agressions dels Estats Units", ha matisat el braç armat.
La Guàrdia Revolucionària ha insistit que "actuarà amb més fermesa que abans" i que "qualsevol possible agressió rebrà una resposta contundent". Segons han informat mitjans iranians, diversos projectils han impactat en la nit de dissabte a diumenge a la regió de Sirik i a la regió de Qeshm, a la part iraniana de l'estret d'Ormuz. En concret s'han sentit diverses explosions en la localitat de Taherui, segons recull la televisió pública iraniana IRIB. Aquest mitjà assegura citant "una font militar informada" que les explosions provenen de l'impacte de diversos projectils contra una torre de comunicacions. IRIB informa també de diversos impactes a Masan, a la regió de Qeshm, una illa situada a la costa iraniana, molt prop de l'estratègic port de Bandar Abbas.
Represàlia per l'impacte d'un projectil contra un petrolier
Aquest dissabte el Centre d'Operacions de Comerç Marítim del Regne Unit (UKMTO, per les seves sigles en anglès), dependent del Ministeri de Defensa britànic, va informar de l'impacte d'un projectil contra un petrolier a la zona de l'estret d'Ormuz. L'armador del buc, que no ha estat identificat, va informar a les 8 hores d'aquest dissabte d'aquest incident, en el qual "un projectil no identificat" ha causat "danys al pont". "Tota la tripulació està fora de perill. No s'ha informat de cap dany mediambiental fins al moment", ha indicat la UKMTO en el seu comunicat.
L'organisme britànic ha recomanat als bucs que transitin amb "cautela" per la zona i els ha demanat "informar de qualsevol activitat sospitosa". A més, ha elevat el nivell d'amenaça a "substancial" i ha advertit de la presència de vaixells de guerra que treballen en el desminat de l'estret.