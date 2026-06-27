La treva entre els Estats Units i l'Iran trontolla després d'un nou atac a l'estret d'Ormuz

Només una setmana després del pacte per l'alto el foc que van signar els Estats Units i l'Iran, torna a reactivar-se la tensió i els bombardeigs entre els dos països arran d'un nou atac a l'estret d'Ormuz. La crisi es va desencadenar dijous, quan el vaixell mercant M/V Ever Lovely, amb bandera de Singapur, va ser atacat mentre sortia d'aquest pas estratègic del petroli mundial, davant la costa d'Oman.
El Comandament Central dels Estats Units (Centcom) atribueix l'acció a drons iranians i considera que es tracta d'un incompliment dels compromisos assolits, a més d'una amenaça directa per a la seguretat d'una de les principals rutes comercials del planeta.
La reacció nord-americana va ser atacar diversos objectius militars iranians, entre els quals hi havia dipòsits de drons, emplaçaments de míssils i sistemes de radar situats a la costa. Segons el Pentàgon, l'operació tenia un caràcter limitat i pretenia impedir noves agressions contra el trànsit marítim, sense ampliar el conflicte.
El president Donald Trump també va defensar la intervenció i va assegurar que les forces iranianes havien llançat almenys quatre drons contra vaixells que navegaven per l'estret. "La República Islàmica d'Iran va llançar almenys quatre drons d'atac d'un sol ús contra bucs que travessaven l'estret d'Ormuz. Un dels drons va impactar de ple en la coberta superior d'un buc de càrrega de gran grandària i molt costós. Es van produir danys, però el buc va poder continuar la seva travessia", ha relatat a les seves xarxes socials, després del que ha assegurat que les forces nord-americanes han derrocat "altres tres drons". Per a l'administració nord-americana, aquests fets vulneren clarament l'acord signat fa pocs dies i exigeixen una resposta per evitar nous incidents.
Líban i Israel signen a Washington un acord per la pau
L'atac ha tingut lloc just abans que les delegacions del Líban, Israel i Estats Units signessin aquest divendres un acord marc per iniciar converses formals de cooperació, concloent així la cinquena ronda de converses afavorida per Washington des de març, dia en què l'Exèrcit israelià i el partit-milícia xiïta Hezbol·là van reprendre els seus combats i que l'acord d'alto el foc no ha aconseguit posar-los fi.
"Avui és un bon dia. Ens complau anunciar un acord marc entre el Govern sobirà del Líban i, per descomptat, el Govern d'Israel, amb la mediació i el suport dels Estats Units, que comença a establir les bases per a una pau i una seguretat duradores. I això és el que es mereixen aquestes dues nacions", ha anunciat el secretari d'Estat, Marco Rubio, en la cerimònia de signatura.
El cap de la diplomàcia nord-americana ha advertit que "portarà molt treball i una mica de temps" retornar als dos països a la situació anterior al conflicte, si bé ha recalcat que "avui donem el primer pas en aquest camí", que és "el més difícil".