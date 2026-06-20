L'Iran tanca de nou l'estret d'Ormuz per la continuació dels atacs israelians al Líban

L'Exèrcit de l'Iran ha anunciat un nou tancament de l'estret d'Ormuz després de denunciar als Estats Units per "flagrant incompliment" dels termes de l'acord preliminar de pau pactat aquesta setmana en haver estat incapaces d'impedir la continuació de l'ofensiva israeliana al Líban.
En un comunicat recollit per la radiotelevisió oficial iraniana, IRIB, l'Exèrcit denuncia que els Estats Units no ha complert amb el primer i fonamental punt dels 14 que componen el memoràndum d'entesa: garantir el cessament de les operacions israelianes al Líban, on els bombardejos israelians han matat a més de mig centenar de persones en 24 hores.
Així doncs, en resposta a "la implacable i contínua violació de l'alto el foc per part del règim sionista al sud del Líban", així com "al brutal assassinat i desplaçament de centenars de milers de persones oprimides d'aquesta terra" i després de la "negativa de les forces d'ocupació sionistes a retirar-se dels territoris del sud del Líban", l'Iran ha anunciat el tancament d'aquest pas estratègic del petroli mundial.
El vicepresident dels Estats Units, JD Vance, ha negat que hi hagi indicis d’un bloqueig efectiu. En declaracions a Fox & Friends Weekend, Vance ha assegurat que els EUA "no veuen cap evidència" que els iranians continuïn tancant l’estret d’Ormuz. També ha afirmat que en les últimes 24 hores hi han passat 16 milions de barrils de petroli, una xifra que, segons ell, indica que l’estret "realment està obert".