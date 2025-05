Putin planta Zelenski i no viatjarà a Istanbul per participar en les converses de pau

El president de Rússia, Vladímir Putin, no viatjarà a Istanbul per participar en les converses de pau amb Ucraïna que han de tenir lloc aquest dijous a la capital turca, segons l'agència de notícies russa TASS. El seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, havia proposat una trobada directa entre els dos líders per intentar avançar en les negociacions.

Les converses han agafat impuls des de l'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units. La delegació russa la liderarà l'assessor del Kremlin, Vladímir Medinsky, i també hi haurà el viceministre d'Afers Exteriors, Mikhaïl Galuzin; el cap de la Direcció Principal de l'Estat Major de les Forces Armades Russes, Ígor Kostyukov, i el viceministre de Defensa, Alexander Fomin.

La presència de Putin a Turquia ha estat una incògnita fins a última hora, i havia estat una contraproposta ucraïnesa al plantejament previ rus de pactar una treva de trenta dies entre els dos territoris en conflicte per poder aprofundir en les converses de pau.

Aquest mateix dimecres el president dels Estats Units afirmava a bord de l'Air Force One que desconeixia si Putin assistiria finalment a les converses. Segons TASS, la delegació russa que es dirigeix ​​a Istanbul té previst discutir qüestions tant tècniques com polítiques sobre el conflicte.