Rússia ataca amb un nou rècord de drons Ucraïna i deixa dos morts a Kíev

Com a mínim dos ucraïnesos han perdut la vida i uns altres 17 han resultat ferits aquest diumenge després que l'exercit de Rússia bombardegés Kíev provocant un incendi en la seu del govern ucraïnès que ha estat colpejat per l'atac. "En el districte de Svyatoshyn, Kíev, segons informació preliminar, han mort dues persones: una dona jove i un nen menor d'un any", ha informat l'alcalde de Kíev, Vitali Klitschko.
El cap de l'administració militar de la localitat, Timur Tkachenko, ha confirmat l'incendi a la seu governamental situada al districte Pechersk, en el centre de la ciutat. "Aquesta nit, Rússia ha tornat a fer un atac massiu contra Ucraïna. Si, per primer cop, l'edifici governamental, el sostre i els pisos superiors han resultat afectats per l'atac enemic", ha dit la primera ministra d'Ucraïna, Yulia Siviridenko, en un missatge que ha anat acompanyat de fotografies dels efectes i ha estat emès a través de Telegram.
Un atac de rècord
Per l'atac dut a terme aquesta matinada s'ha utilitzat més de 800 drons i més d'una dotzena de míssils, la qual cosa suposa un nou rècord en l'ofensiva russa. L'informe preliminar de les forces aèries assenyala que Rússia va utilitzar un total de 805 drons suïcides del model Shahed, com també drons esquers de diferents tipus, llençats tant des de territori rus com des de la península de Crimea, actualment ocupada. Aquesta xifra supera l'anterior atac, en el qual es van utilitzar més de 740 drons al mes de juliol. Durant l'atac, Rússia també ha disparat nou míssils Iskander-K i quatre míssils balístics Iskander-M/KN-23.
També han informat que les forces de defensa ucraïneses han aconseguit interceptar i destruir 747 drons i quatre míssils de creuer Iskander-K. Tot i això, s'han produït impactes de nous míssils i 56 drons suïcides en 37 punts diferents, a més de la caiguda de restes d'objectes interceptats en vuit ubicacions.
Kíev ha estat un dels principals objectius de l'atac nocturn, tot i que també s'han registrat bombardejos a Odesa, Kremenchuk, Krivoi Rog, Dnipropetrovski, segons ha informat la primera ministra ucraïnesa.
Un missatge d'auxili
Així mateix, també ha afirmat que "l'enemic continua aterrant i matant la nostra població arreu del país. El món ha de respondre davant aquesta destrucció no només amb paraules, sinó amb accions. És imprescindible incrementar la pressió de les sancions, especialment sobre el petroli i el gas rus. Es requereixen noves restriccions que afectin la maquinària militar del Kremlin". I ha fet una crida pel suport internacional: "El més urgent és que Ucraïna necessita armament. Només així es podrà aturar el terror i evitar que Rússia segueixi intentant assassinar ucraïnesos cada dia", ha conclòs Siviridenko.