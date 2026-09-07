Un avió d'Amazon se surt de la pista durant l'aterratge i deixa almenys cinc morts a Miami

Un avió de càrrega de l'empresa 21 Air contractat per Amazon ha sortit de la pista a l'aeroport internacional de Miami i s'ha incendiat després d'impactar amb diversos vehicles aquest diumenge. L'accident del Boeing 767-300 durant una maniobra d'aterratge ha deixat un saldo de, com a mínim, cinc persones mortes i cinc ferits.
"Sabem que cinc persones han perdut la vida i cinc més han resultat ferides", ha informat l'alcaldessa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una roda de premsa en què ha expressat que el seu cor està amb totes les famílies afectades. Del total de ferits, tres han estat traslladats en estat crític a l'hospital, segons ha afegit en aquesta mateixa compareixença davant els mitjans el cap de Bombers de Miami-Dade, Ray Jadallah, que s'ha referit a la situació com a "molt complexa".
Concretament, ha explicat que l'avió ha xocat contra "un parell de vehicles" i ha provocat que "diverses persones" hagin quedat atrapades a l'interior, la qual cosa ha requerit una "complexa operació" de rescat. A més, els compartiments del motor s'han incendiat i ha calgut fer una operació de recerca i rescat del pilot i copilot, que havien quedat atrapats a l'aeronau.
L'avió ha arribat fins a l'Avinguda 67 Nord-oest de Miami
Tot plegat ha succeït a ha tingut lloc a l'Avinguda 67 Nord-oest de Miami i ha provocat la mobilització de 60 vehicles de Bombers, amb una mica menys de 200 efectius. L'incident ha comportat també la paralització de l'aeroport.
Al seu torn, l'Administració Federal d'Aviació nord-americana (FAA per les sigles en anglès), el vol 7598, provinent de l'Aeroport Internacional Luis Muñoz Marín de Sant Joan de Puerto Rico, ha sortit de la pista cap a les 14.00 hores (20.00 hores a Catalunya) d'aquest diumenge. "La FAA investigarà els fets, contacteu amb l'aerolínia per obtenir més informació", ha anunciat amb un missatge publicat a les xarxes socials.