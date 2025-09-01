Un terratrèmol a l'Afganistan deixa com a mínim 600 morts i milers de ferits

Al voltant de 600 persones han mort i unes 2.000 han resultat ferides a conseqüència d'un terratrèmol de magnitud 6,0 a l'escala de Ritcher que ha sacsejat les últimes hores d'aquest diumenge l'est de l'Afganistan, a la frontera amb el Pakistan, on també s'han sentit els tremolors i les rèpliques. Són les darreres xifres de l'Autoritat de Preparació per a Desastres Naturals de la província de Kunar, al nord-est de l'Afganistan, que ha precisat que es tracta d'un balanç preliminar sobre els districtes de Nurgal, on diversos edificis i habitatges unifamiliars han cedit i han deixat els residents sepultats.
Al seu torn, el portaveu dels serveis sanitaris de la província veïna de Nangarhar, Ajmal Darwaish, ha confirmat almenys nou morts i 25 ferits, mentre que també s'han registrat desenes de damnificats a la província de Lagman. Es tracta, doncs, d'un sisme amb efectes a múltiples províncies.
Concretament, el terratrèmol ha tingut lloc a les 23:47 hores (hora local, 21:17 hora catalana) amb l'epicentre a 42 quilòmetres de Jalalabad, capital de Nangarhar, i una profunditat de vuit quilòmetres. Segons ha indicat el Servei Geològic dels Estats Units (USGC, per les sigles en anglès), al primer tremolor l'han seguit dues rèpliques de magnitud 4 a l'escala de Ritcher.
El portaveu del govern talibà, Zabihullah Mujahid, ha assegurat en declaracions recollides per la cadena de televisió afganesa Tolo News que les autoritats faran servir "tots" els recursos per ajudar la població. Des de la matinada d'aquest dilluns, diversos equips de rescat de províncies properes a l'epicentre del sisme presten assistència a les persones afectades.
Hi haurà actualització.