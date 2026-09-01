Una dona amb diversos ganivets mata una persona i en fereix una altra a Times Square de Nova York

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida després de ser apunyalades aquest dilluns per una dona que portava diversos ganivets a l'emblemàtica plaça novaiorquesa de Times Square. La policia ha actuat d'emergència i ha abatut l'agressora després d'intentar mediar sense èxit.
L'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, ha lamentat la mort d'una de les víctimes, alhora que ha precisat que l'altra roman "estable" a l'Hospital Bellevue. En la seva intervenció, ha explicat que agents de policia de la ciutat "han reaccionat amb rapidesa", utilitzant una pistola elèctrica i disparant les seves armes de foc. Seguidament, tant les dues víctimes com l'agressora han estat traslladades al referit centre hospitalari, on aquesta última també ha mort.
"Vull donar les gràcies als agents de la Policia de Nova York que han impedit un atac encara més greu", ha remarcat Mamdani per, seguidament, apuntar que el cos ha obert una investigació per esclarir els fets. Durant aquesta mateixa intervenció davant dels mitjans, la comissionada de Policia de Nova York, Jessica Tisch, ha apuntat que, d'acord amb la investigació preliminar, l'incident ha començat a prop del carrer 41 amb la Setena Avinguda, on l'autora, armada amb dos ganivets, s'ha apropat a un home que acabava de sortir del metro juntament amb la seva esposa.
La policia de Nova York creu que ha estat un atac aleatori
Un testimoni ha declarat que l'atacant ha tret dos ganivets d'una bossa abans d'apropar-se a la primera víctima: un home de 68 anys a qui ha apunyalat a l'abdomen. Posteriorment, la sospitosa s'ha apropat a una dona de 32 anys, a la qual també ha apunyalat a la zona abdominal. "Creiem que ha estat un atac aleatori i sense provocació prèvia", ha precisat Tisch.