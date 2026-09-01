El gasoil s'abarateix 10 cèntims per litre aquest dimarts per la rebaixa de l’impost sobre hidrocarburs

A partir d’aquest dimarts, el gasoil -o Dièsel- és 10 cèntims per litre més barat a l'Estat per la rebaixa de l’impost sobre hidrocarburs del govern espanyol per fer front als efectes de la inflació. En canvi, es manté el calendari per retirar progressivament la reducció de l’impost sobre la gasolina, amb un gravamen que s'apuja 5 cèntims per litre.
El repunt del preu gasoil al juliol, de més del 15%, va fer que l’executiu espanyol optés per rebaixar, a partir de setembre, l'impost sobre hidrocarburs que se li aplica. En un inici, estava previst incrementar el gravamen 5 cèntims per al conjunt dels carburants, però finalment només s'ha mantingut aquest pla per a la benzina. L'argument és que la benzina va tenir un encariment del 7,3% al juliol, per sota del llindar que recollia el paquet anticrisi de la guerra a l’Orient Mitjà per reactivar les rebaixes originals.
La rebaixa de l’impost sobre els combustibles va passar de 20 a 15 cèntims al juliol i de 15 a 10 cèntims a l’agost. Al setembre, torna als 20 cèntims per litre en el Dièsel, mentre que continua la reducció fins als 5 cèntims en la benzina, tal com va ho va aprovar el govern espanyol. L'executiu remarca que "el mecanisme actua així de manera proporcionada, reforçant la protecció només allà on la pressió dels preus ho justifica".
Els carburants disparen la inflació
Al juliol, l’últim mes amb xifres detallades de la inflació per subsectors, el gasoil va registrar una variació interanual del 15,7%, per sobre del llindar del 15% previst al reial decret del govern estatal per mitigar l’impacte de la guerra a l’Orient Mitjà, la qual cosa obligava a elevar la rebaixa de l’impost sobre hidrocarburs del gasoil a 20 cèntims per litre al setembre, davant dels 5 cèntims previstos. En canvi, la gasolina va anotar una evolució interanual del 7,3%, per sota del llindar marcat pel reial decret llei.
El govern espanyol va prorrogar el passat 29 de juny la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l’Orient Mitjà, però va establir una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants que s’allargava fins a l’octubre, quan s’eliminaven completament. Paral·lelament, el pla de l’executiu central incorporava una clàusula automàtica per reactivar les rebaixes i recuperar l’ajuda al complet si tornaven a augmentar de manera significativa els preus internacionals del petroli i del gas, com passa ara en el cas concret del dièsel.