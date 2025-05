L’Urgell es prepara per acollir més rodatges audiovisuals

El programa Ponent i Acció, promogut per l’Ajuntament de Tàrrega i els consells comarcals de la Noguera, l’Urgell i el Pla d’Urgell, continua apostant per la formació com a motor de creixement del sector audiovisual a les comarques de Ponent.

Una de les noves línies d’acció s’adreça a empreses i professionals de serveis de l’Urgell, amb l’objectiu de formar-los com a proveïdors especialitzats en rodatges. Els participants podran obtenir el segell Ponent i Acció Pro, distintiu que els acredita per treballar en produccions audiovisuals i formar part de la Xarxa de Proveïdors Locals.

La primera sessió, una introducció teòricopràctica al sector, es farà el 4 de juny a La Llotja de Bellpuig, de 10 a 14 hores. Qui no pugui assistir-hi presencialment podrà fer una alternativa en línia el dia 11 de juny. A l’octubre, s’oferiran mòduls específics sobre àmbits com el càtering, la logística, el suport tècnic o la gestió d’imprevistos.

Aquest itinerari busca capacitar el teixit local perquè entengui com funciona un rodatge i com adaptar-hi els seus serveis, afavorint així l’atracció de rodatges i dinamitzant l’economia del territori.

Directori de talent i localitzacions de Ponent

A banda de la formació, Ponent i Acció està elaborant un directori de professionals del sector audiovisual per connectar-los amb productores i projectes. El registre està obert a perfils diversos, des de tècnics i creatius fins a especialistes en logística o transport. Les inscripcions es poden fer a www.ponentiaccio.cat.

També es prepara un catàleg de localitzacions obert a propostes d’espais singulars que puguin ser útils per a filmacions, tant públics com privats: cases, magatzems, granges o jardins, entre d’altres.