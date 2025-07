Nous indicis d’un fossat defensiu al poblat ibèric de Gebut, a Soses

La novena campanya arqueològica al jaciment de Gebut, situat al terme municipal de Soses (Segrià), ha tret a la llum nous indicis d’una estructura defensiva de gran antiguitat. Les excavacions, dirigides per la Universitat de Lleida (UdL), han permès identificar un mur en un sector exterior de la muralla del poblat, just sota la torre nord, que podria correspondre a un antic fossat construït durant la primera edat del ferro, entre els segles VII i VI abans de la nostra era.

Segons el Grup d’Investigació Prehistòria (GIP) de la UdL, aquesta torre —que presenta evidències d’haver estat destruïda per un incendi— formaria part d’una ampliació del sistema de fortificació original. Les restes de fusta calcinada, com troncs i fragments d’una possible empostada, apunten a l’existència d’una estructura superior de fusta, possiblement un sostre o una terrassa.

La hipòtesi principal és que el mur localitzat s’integraria dins d’un conjunt defensiu més complex del que es coneixia fins ara. Tot i així, els investigadors remarquen que caldran futures intervencions per acabar de confirmar la cronologia exacta i la funció d’aquestes restes.

La campanya ha tingut una durada de tres setmanes i finalitza aquest divendres al migdia. S’inscriu dins el curs teoricopràctic d’Arqueologia Ibèrica de la Universitat d’Estiu de la UdL, amb la participació d’una quinzena de persones entre estudiants i investigadors procedents de les universitats de Lleida, Barcelona, Autònoma de Barcelona i Rovira i Virgili. També hi ha col·laborat l’empresa Iltirta Arqueologia SL.

A banda de la zona defensiva, els treballs s’han centrat en altres espais del jaciment. A la cisterna central s’han identificat diverses fases de remodelació, així com un gran rebaix reblert amb sediments en època romana, entre els segles I i II dC. Aquest dipòsit podria correspondre a una segona cisterna d’època ibèrica, una possibilitat que encara s’ha d’estudiar en profunditat.

Les excavacions també han abordat l’excavació de nous espais d’hàbitat adossats a la muralla, i s’han realitzat prospeccions fora de l’oppidum, a la zona coneguda com les Roques de Gebut. En aquest indret s’han localitzat murs i estrats d’època romana sobre nivells de l’edat del bronze (1200–650 aC), en relació amb la vil·la romana i les termes situades a prop.

El projecte s’emmarca dins del pla quadriennal Habitar la plana. Assentaments i explotació de la vall inferior del Segre (IV-I mil·lenni), actiu des de 2017 i finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat, la Universitat de Lleida i l’Ajuntament de Soses.