Què fer aquest cap de setmana a Ponent: del 4 al 6 de juliol

Aquest cap de setmana Lleida i els seus municipis propers ofereixen un ventall d’activitats culturals, festives i artístiques per a tots els gustos i edats. Des de visites nocturnes a museus fins a festivals amb tradició, la ciutat i la comarca vibren amb propostes pensades per gaudir tant en família com amb amics. Aquí tens un recull amb la informació imprescindible per no perdre’t res.

Les Nits del Morera: art i història sota la llum de la nit

El Museu Morera reprèn el cicle Les Nits del Morera amb una visita guiada nocturna a l’exposició permanent Arrels i horitzons. Més d’un segle d’art. Aquesta mostra recull la trajectòria artística de Ponent des del segle XIX fins a l’actualitat, amb obres que reflecteixen moments clau de la història i la cultura locals. A més, la visita inclou dues propostes d’art contemporani molt especials: Psychoflage, una instal·lació interactiva de Mònica Rikić, i Bancals i Arrels, art digital generatiu creat per Anna Carreras. La vetllada, que té un preu simbòlic de 5 €, finalitza amb un refrigeri a la terrassa del museu, ideal per socialitzar i gaudir de l’ambient cultural nocturn.

7a edició d’Els Rentadors: patrimoni i música a Juneda

Els Rentadors és un festival amb una singularitat especial, ja que es celebra als antics rentadors públics de Juneda, un espai emblemàtic del patrimoni històric local que es vol posar en valor i revitalitzar. Aquest recinte, que antigament era un punt de trobada per a les veïnes i veïns, es transforma en un escenari on sonen concerts de qualitat, amb un ambient íntim i familiar. La 7a edició segueix apostant per una programació musical diversa, adequada per a tots els públics, convertint-se en una cita cultural imprescindible a la comarca.

Festival Sardines & Marinada: cultura i inclusió als 50 anys de l’Associació Alba

Aquest festival celebra la seva 13a edició amb motiu del 50è aniversari de l’Associació Alba, una entitat que treballa per fer efectiva la inclusió cultural i social. Sardines & Marinada reivindica el dret a la cultura per a totes les persones, apostant per una programació accessible i participativa. Amb música en directe, espectacles d’arts escèniques, activitats per als més petits, artesania i foodtrucks, aquest esdeveniment gestionat per voluntaris crea un ambient festiu i de cohesió social, a un preu molt assequible perquè ningú es quedi fora.

16a Festival d’Enceses del Bestiari d’Artesa de Lleida: foc, tradició i identitat

El Festival d’Enceses és una festa que combina espectacle i cultura popular al voltant del bestiari festiu català, figures simbòliques que formen part de la identitat de molts pobles. Durant l’esdeveniment, que enguany celebra la seva 16a edició, es mostren enceses espectaculars amb focs i llums que fan brillar les bèsties, tot en un ambient de gran espectacularitat. Aquest festival, inclòs dins la Festa Major d’Artesa de Lleida, convida a redescobrir i reivindicar la tradició mentre gaudeixes de concerts, orquestres i activitats per a totes les edats.

Circ Picat: quatre dies d’arts escèniques a Alpicat

El Circ Picat és el festival de circ i arts en viu de referència a la comarca. Amb la seva 12a edició, transforma Alpicat en un gran escenari que acull 18 companyies nacionals i internacionals. Durant quatre dies, el públic pot gaudir d’espectacles innovadors i sorprenents, amb propostes per a totes les edats que combinen habilitats circenses, humor, poesia i emoció. Aquesta cita és imprescindible per als amants de les arts escèniques i per a aquells que volen descobrir noves formes d’entreteniment.

Festa Major dels Alamús: festa, música i tradició al carrer

Els Alamús celebra la seva Festa Major amb un programa carregat d’activitats festives que omplen els carrers de música, animació i cultura popular. L’esdeveniment és una ocasió perfecta per retrobar-se amb la tradició local, gaudir amb família i amics i participar en una festa viva que es manté any rere any. Concerts, espectacles i molta gresca formen part de la celebració.