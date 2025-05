Rialp recrea el passat amb la 14a Fira d’Oficis i Menestrals

Rialp tornarà a respirar ambient tradicional aquest diumenge, 1 de juny, amb la celebració de la 14a Fira d’Oficis i Menestrals, que omplirà la plaça de les Escoles i el carrer La Vall amb demostracions d’antics oficis, tallers artesanals i propostes lúdiques per a tots els públics.

La fira, presentada aquest dimecres pel diputat Fermí Masot, el regidor de Turisme Josep Taribó i el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, vol ser un homenatge a la memòria col·lectiva pirinenca. “Rialp fa un viatge en el temps per preservar la identitat i el talent que ha definit el territori”, va dir Masot.

L’esdeveniment inclourà activitats per a infants i adults com tallers de ceràmica, sabons artesanals, pintura, daurat de marcs o creació de joguines amb materials reciclats. També hi haurà jocs gegants de fusta, passejades a cavall i visites guiades, entre les quals destaca la del molí fariner de Bellera.

Un dels punts d’interès serà l’exposició Rialp, parada i fonda, ubicada a la sala municipal. L’espai repassa, a través de plafons i recreacions d’ambients d’època, la història dels establiments d’allotjament del poble des del segle XIX fins a mitjans dels seixanta, moment en què obre l’hotel Condes del Pallars. L’exposició posa en relleu com les comunicacions i l’aïllament van condicionar el desenvolupament turístic de la zona.

Durant la jornada també es podran veure en directe diversos artesans treballant: des de un guarnicioner que confeccionarà peces de cuir, fins a una restauradora de retaules romànics o una especialista en filatura de llana. La jornada es clourà amb animació teatral a càrrec de Cotó Fluix Teatre, jocs tradicionals dinamitzats i un concert del grup Buena Onda, amb Violeta Canales i Albert Gallardo.