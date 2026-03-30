L’Atlètic continua lluitant

L’Atlètic Lleida es nega a rendir-se en la lluita per la permanència i aquest diumenge ha fet un cop sobre la taula amb una victòria de prestigi al camp del Reus, un dels equips més forts de la categoria.
El conjunt lleidatà va saber competir amb intel·ligència, cedint la iniciativa als locals però mantenint-se ferm en defensa i esperant el seu moment. Tot i el domini territorial del Reus, les ocasions més clares abans del descans van ser per als visitants, amb un Marc Arnau providencial sota pals que va evitar el gol amb dues intervencions de molt mèrit.
A la represa, els locals van intentar fer un pas endavant i van disposar de dues bones oportunitats per avançar-se, però la falta d’encert els va penalitzar. Va ser llavors quan Jordi López va moure la banqueta i va trobar la clau del partit. L’entrada de Sule va resultar decisiva i, en la seva primera acció, va culminar un contraatac amb un xut potent que significava el 0-1.
El gol va esperonar el Reus, que va intensificar la pressió, encara més després de l’expulsió de Nil en el tram final. Amb tot, l’Atlètic Lleida va resistir amb ordre i sacrifici, i només va concedir una ocasió clara que Arnau va tornar a desbaratar.