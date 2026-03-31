L’Atlètic ja pensa en la Tercera RFEF

L’Atlètic Lleida ha entrat en una fase de realisme institucional davant l’adversitat dels resultats a la Segona RFEF. Amb l’arribada del mes d’abril, i malgrat el retorn emocional a l'estadi Ramon Farrús, la distància de set punts respecte a la zona de permanència ha portat la direcció esportiva a admetre que la salvació de la categoria és un repte pràcticament inabastable.
Falten cinc jornades per endavant, i tot i que la versió oficial de l'entitat es fonamenta en el relat d'esgotar les possibilitats fins al final, internament ja ha començat a dissenyar el full de ruta per a la propera campanya a la Tercera RFEF.
Un canvi de cicle a la banqueta i la plantilla
La planificació per a la temporada 2026-2027 preveu una renovació de l'estructura esportiva. Segons fonts properes a l'entitat, la continuïtat del cos tècnic actual no està garantida, i el club comença a mirar el mercat a la recerca d'un nou perfil per liderar la banqueta des de zero.
Aquesta possible arribada d'un nou entrenador aniria acompanyada d'una reconfiguració de la plantilla, amb la previsió d'incorporar nous jugadors que s'adaptin a les necessitats de la categoria inferior i que permetin recuperar la competitivitat perduda aquest curs.
L'objectiu de la junta directiva és minimitzar l'impacte del descens i bastir una estructura sòlida que permeti aspirar, de nou, a l'ascens en el menor temps possible. Amb aquesta actitud pragmàtica, l'Atlètic Lleida opta per avançar la planificació i no esperar a la confirmació matemàtica d'una pèrdua de categoria que ja es considera inevitable dins les oficines del club.