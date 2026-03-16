L'Atlètic Lleida cau a les Illes i s'aboca al descens

La salvació ja és una quimera? L'Atlètic Lleida s’apropa perillosament a l’abisme de la Tercera Federació després de marxar amb les mans buides del camp de l’Atlètic Baleares (1-0). Amb aquesta nova desfeta —la tercera consecutiva—, els homes de Jordi López veuen com les opcions de permanència es redueixen dràsticament: l'equip es manté setzè amb 23 punts, quedant ja a una distància crítica de set punts de la zona de play-out. El camí cap al descens sembla, ara mateix, difícil de desviar. Falten 21 punts per jugar i l'equip hauria de sumar-ne 18 per tenir opcions de salvació.
Un mur que va acabar cedint
El conjunt del Segrià va saltar a la gespa amb un pla clar: resistència extrema. Durant la primera meitat, l’ordre defensiu i la compacitat del bloc de Jordi López van desarticular el joc d'un Atlètic Baleares que, tot i dominar l'esfèric, no trobava esquerdes. El resultat va ser un primer temps gris, sense gaire feina per als porters i marcat per la igualtat tàctica.
La resistència lleidatana es va esquerdar al minut 57. En una acció aïllada, Manuel Morillo va guanyar la partida a la defensa i va connectar un cop de cap que va superar Pau Torres. Aquest únic error va ser suficient per dinamitar les esperances de l’Atlètic Lleida, que es va veure obligat a remar a contracorrent durant la darrera mitja hora de joc.
Tot i que l'equip va intentar fer un pas endavant i buscar l'empat amb més cor que cap, la falta de punteria va tornar a ser el seu pitjor enemic. La derrota certifica una ratxa negra contra els equips de la zona alta que ha deixat el projecte ferit de mort.
La veu del vestidor: "Massa càstig"
L'entrenador, Jordi López, no va amagar la seva frustració en acabar l'encontre: "El resultat és massa càstig pel que s'ha vist al camp. Ens costa moltíssim transformar les ocasions en gols, mentre que els rivals aprofiten qualsevol escletxa per castigar-nos."
L’Atlètic Lleida rebrà la setmana que ve el Valencia Mestalla en una de les darreres oportunitats per aferrar-se a la categoria i trencar una dinàmica que, ara mateix, convida al pessimisme.