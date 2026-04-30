Agenda del pont de maig a Ponent: 1, 2 i 3 de maig

Fira de Titelles de Lleida
La Fira de Titelles de Lleida torna del 30 d’abril al 3 de maig amb una programació pensada per a tots els públics, especialment per als més petits. La ciutat s’omplirà d’espectacles en carrers, places i teatres, amb la participació de companyies catalanes, estatals i internacionals. El certamen destaca per la qualitat artística i per les nombroses estrenes que s’hi presenten. A més de les funcions, la fira inclou tallers, exposicions i trobades professionals. Tot plegat crea un ambient viu i participatiu. És una cita cultural consolidada que combina tradició i innovació. Una oportunitat ideal per gaudir de les arts escèniques en família.
Lo Caragol Food a Vallfogona de Balaguer
La 4a edició de la fira Lo Caragol Food convertirà Vallfogona de Balaguer en l’epicentre de la gastronomia del caragol. El certamen combinarà cuina, mercats i activitats lúdiques per a totes les edats. Un dels principals atractius serà el Mercat Tast, amb restaurants del territori que oferiran plats elaborats amb caragols. També hi haurà el Mercat del Caragol i el Mercat de la Terra Slow Food, amb productes de proximitat. La programació es completarà amb música en directe i activitats infantils. Tallers i inflables faran les delícies dels més petits. Una proposta que uneix tradició culinària i ambient festiu.
Ciutadilla Medieval
La Ciutadilla Medieval celebra la seva 24a edició amb tres dies plens d’activitats immersives. El municipi es transforma en un escenari històric amb recreacions de la vida medieval i un campament obert al públic. La fira d’artesans, els espectacles de dansa, foc i música i les cercaviles omplen els carrers d’ambient. El programa inclou també tallers participatius, tir amb arc i lluites d’espases. Un dels moments més destacats és el setge al castell i la pujada de torxes. Les activitats familiars conviuen amb propostes culturals i divulgatives. Una experiència que combina història, espectacle i participació.
Concert d’Anna Dukke a Balaguer
La cantant Anna Dukke actuarà al bar Fleming de Balaguer aquest divendres 1 de maig a partir de les 21:30h dins el Circuito Red de Salas. Autodidacta en veu i guitarra, ha format part de diverses bandes abans de consolidar el seu projecte personal. El seu estil beu del góspel, el rhythm & blues, el soul i el country. La seva trajectòria s’ha vist marcada per estades als Estats Units i Mèxic, que han influït en el seu so. Ha actuat en escenaris destacats del circuit de blues nord-americà. Actualment presenta el seu disc ‘Reborn Wild’, gravat a Ciutat de Mèxic. El concert promet una proposta intensa i arrelada a la música d’arrel americana.