Capturats més de 156.000 conills a Ponent en nou mesos

El Departament d'Agricultura redobla els esforços per fer front a la sobrepoblació de conills a les comarques de Ponent, a través de la contractació de 6 nous tècnics especialistes que s'uniran als 6 que ja hi ha sobre el terreny. Aquest equip de control cinegètic porta a terme tasques de seguiment de poblacions de fauna cinegètica, d'avaluació de danys, extracció de mostres, i realització de mesures de control amb mètodes excepcionals. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha afegit que des del juny del 2025 a Ponent s'han abatut 156.000 exemplars. Això, ha afegit, ha contribuït a reduir entre un 30 i un 40% les densitats de conills a comarques com la Segarra, l'Urgell o les Garrigues.
Els equips de control cinegètic d'Agricultura actuen a les zones on el Departament manté activats els Plans de control poblacional (PCP): a Girona, per senglar; a Lleida, per conills i al Pirineu, principalment, per cérvols.
Aquests equips treballen a demanda d'Agricultura des del gener del 2026 i Ponent és el territori que concentra l'equip més nombrós amb un total de 6 tècnics especialistes i 3 equips de drons amb càmeres tèrmiques. Aquests equips representen una inversió total de més de 2 milions d'euros. El dispositiu s'incrementarà en 6 tècnics especialistes en fauna que s'incorporaran a la plantilla del Departament en breu. En total, doncs, es disposarà de 12 tècnics especialistes en medi natural fixos durant tot l'any centrats a reduir la densitat i així evitar més danys als cultius, ha indicat Ordeig des de Tàrrega.
En aquesta línia, el Govern reforçarà els equips de control cinegètic arreu de Catalunya, incorporant nous efectius als ja actius sobre el terreny. En total, es desplegaran 50 professionals, entre els que ja hi ha i el nou personal del Departament, amb l'objectiu de reduir la sobrepoblació d'espècies cinegètiques. "Dedicarem els efectius i esforços que facin falta el temps que facin falta per resoldre una problemàtica de país", ha expressat Ordeig.
En el cas de Ponent, els equips desplaçats tenen una capacitat d'intervenció d'una mitjana de 8 actuacions de control i entre 1.500 i 2.000 animals abatuts per setmana.
156.000 conills capturats en 9 mesos
El Pla de control poblacional (PCP) per fer front a la sobrepoblació de conills a Ponent ha facilitat la captura de 156.140 exemplars en els primers 9 mesos després de la seva activació, el juny del 2025. D'aquests, la gran majoria han sigut abatuts per caçadors, mentre que els equips d'Agricultura n'han capturat 11.814 en 62 actuacions.
Segons Ordeig "l'activació del Pla ha suposat una nova manera d'abordar la gestió de la fauna cinegètica al territori que està funcionant, amb una estratègia a més llarg termini, basada en criteris tècnics i d'anàlisi de risc, i orientada a actuar de forma preventiva i coordinada".
Reducció de les densitats
Segons els últims censos realitzats pel Departament d'Agricultura a la tardor de 2025 i que es fan en alguns llocs des de l'any 1996, la població de conill ha disminuït en totes les comarques incloses al Pla de Control Poblacional (Segarra, Pla d’Urgell, l'Urgell, Segrià i Garrigues). En concret, s'ha passat de mitjana de 202 individus/km² (octubre de 2024) a 112 individus/km² (octubre de 2025). Suposa una reducció general en aquest àmbit del 44%. Així i tot, encara hi ha una elevada densitat a la zona de les Garrigues, on la caiguda ha estat més continguda, del 30%.