Contra la mortalitat i a favor del medi ambient: Camarasa reforça el control a la llera del Segre

L’Ajuntament de Camarasa torna a posar en marxa el dispositiu especial d’estiu a l’espai natural Maria Rúbies amb un doble objectiu: evitar accidents al riu Segre i garantir la conservació d’un entorn cada vegada més freqüentat pels banyistes.
La zona de bany, situada a la llera del Segre, és l’únic punt que el consistori recomana per banyar-se al municipi, ja que compta amb unes condicions més adequades de seguretat i salubritat. Durant els mesos de més calor, l’arribada massiva de visitants obliga a aplicar mesures de control per compatibilitzar l’activitat turística amb la protecció del medi.
Entre les actuacions previstes hi ha la presència d’agents cívics, la regulació de l’entrada de vehicles i la supervisió del compliment de les normes de convivència. També s’ha reforçat la senyalització de la zona i s’ha instal·lat un sistema de boies per marcar l’espai segur de bany i allunyar els usuaris de zones amb corrents o remolins.
L’Ajuntament manté igualment la prohibició d’accedir al pont Trencat i recorda que no està permès fer foc, utilitzar embarcacions amb motor o deixar els gossos deslligats. Els responsables municipals insisteixen que el respecte per les normes és clau per evitar situacions de risc i preservar un espai natural especialment sensible.
El dispositiu, que es desplega habitualment entre finals de juny i finals d’agost o principis de setembre segons l’evolució de la temporada, incorpora personal encarregat d’informar els visitants i intervenir davant conductes que puguin afectar la convivència, com una ocupació inadequada de l’espai amb taules, cadires o para-sols.
La regidora de Turisme, Elisabet Lizaso, ha remarcat que la prevenció és l’eina principal per evitar noves tragèdies. “És un espai natural i salvatge on cal actuar amb molta prudència”, ha assenyalat, recordant que en els últims dos anys tres persones han perdut la vida mentre es banyaven en aquesta zona.
Des del consistori apel·len a la responsabilitat dels usuaris i recorden que les mesures aplicades no només busquen protegir els banyistes, sinó també garantir que Maria Rúbies continuï sent un espai de referència natural i turístic del municipi.