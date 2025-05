Amb la voluntat de reconnectar els escolars amb el món rural i reivindicar la importància de la pagesia, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha impulsat el projecte D’Estudi al Tros. La iniciativa vol despertar l’interès dels infants pel sector primari, cada vegada més allunyat de la seva realitat quotidiana, especialment en una comarca com el Pallars Sobirà on els ramaders són cada cop menys.

El projecte inclou sortides educatives a explotacions ramaderes de proximitat que treballen amb circuits tancats de producció. Alumnes de 5è de primària de diverses escoles del territori han tingut l’oportunitat de conèixer com es treballa en granges de vedells i d’ovelles, on els propis pagesos els expliquen la seva feina i la importància de la seva tasca per a l’entorn.Els escolars del Pallars Sobirà descobreixen la vida ramadera amb el projecte «d’estudi al tros»

Més enllà de veure i interactuar amb els animals, els nens i nenes aprenen com es produeix la carn que mengen i com la ramaderia sostenible contribueix a preservar la biodiversitat i l’equilibri del paisatge pirinenc. També es vol fomentar el consum de productes locals, els hàbits alimentaris saludables i mostrar la pagesia com una possible sortida professional.

En aquesta primera edició del projecte, hi han participat escolars de Sort, Rialp i Ribera de Cardós, que han visitat explotacions com Casa Beta, especialitzada en vaca bruna dels Pirineus, o Corder Xisquet de Madó, dedicada a la producció i venda directa de carn d’ovella. Totes les visites s’han fet a granges properes als centres educatius per facilitar la connexió amb el territori i els seus actors.