FGC inicia una roda de visites per explicar el projecte de la línia Lleida-Terrassa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat una ronda de visites als ajuntaments dels municipis de la línia Lleida-Terrassa per donar a conèixer el projecte i les actuacions previstes a les estacions de les línies RL3 (Lleida-Cervera) i RL4 (Lleida-Terrassa) un cop FGC Rail n’assumeixi la gestió. La primera trobada s’ha fet a l’Ajuntament de Mollerussa, on el president de FGC, Carles Ruiz, ha explicat a l’alcalde Marc Solsona els principals beneficis que suposarà la gestió de la línia. En destaquen més freqüències, trens nous, més puntualitat, coordinació amb l’alta velocitat i altres transports i l’adequació de les estacions. Solsona ha reiterat la necessitat de catalanitzar el nom de la de Mollerussa.
Altres millores que s’han explicat a la trobada són la posada en servei de nous sistemes d’informació en temps real al client a les estacions, la implantació progressiva de màquines d’autovenda de bitllets, millores d’accessibilitat i una nova senyalística i imatge corporativa.
Amb aquestes trobades, FGC pretén establir un canal obert, directe i permanent amb els municipis per tal de garantir una escolta activa i una resposta ràpida potenciant la capitalitat de Lleida i de Ponent com a referent clau de la mobilitat a Catalunya. L’objectiu de Ferrocarrils apunten, és escoltar, millorar i construir amb els ajuntaments el futur de la mobilitat del territori.
Ruiz s’ha mostrat satisfet d’aquesta primera trobada perquè “permet explicar al territori i als municipis per on passarà la línia Lleida-Terrassa en què consistirà el servei que oferirà FGC Rail i quins seran els beneficis que percebran els usuaris de les RL3 i RL4 un cop ens en fem càrrec”. A més, ha afegit Ruiz, “per nosaltres és clau que els alcaldes vegin que som un operador amb qui podran mantenir una comunicació fluïda per avançar junts en la mobilitat”.
Per la seva part, l’alcalde de Mollerussa ha celebrat que Ferrocarrils assumeixi la gestió de Rodalies Lleida per tal que es comencin a veure millores en el servei. També s’ha mostrat obert a buscar línies de col·laboració per a la gestió de l’edifici de l’estació de manera que es pugui convertir en un espai obert a la ciutat i ha insistit de nou en la necessitat de materialitzar el compromís de catalanitzar-ne el nom.
Gestió de la línia Lleida-Terrassa per part d’FGC Rail
Ferrocarrils operarà el servei de les línies RL3 i RL4, que actualment formen part del sistema de Rodalies Lleida. L’oferta de Ferrocarrils consistirà en 14 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals circularan fins a Terrassa, cosa que millora la freqüència actual de la RL3 amb l’increment de tres circulacions.
El servei es durà a terme amb quatre trens, el primer dels quals actualment està realitzant proves al taller del Pla de Vilanoveta d’FGC. Dels altres tres avança la construcció a la fàbrica d’Stadler a València.
En paral·lel, Ferrocarrils està duent a terme l’adequació del taller del Pla de Vilanoveta amb l’ampliació de la nau i les obres per a la instal·lació d’un torn de rodes i un túnel de rentat. Aquestes actuacions es complementaran amb la instal·lació d’un Centre de Gestió i de simuladors de conducció per a formació amb l’objectiu de convertir el Pla de Vilanoveta en el Centre Operatiu de Rodalies de Lleida.