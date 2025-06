Gairebé 900 casos de VPH detectats a Lleida amb el nou cribratge

El nou sistema de detecció precoç del virus del papil·loma humà (VPH) implantat a la plana de Lleida ha permès identificar 862 casos positius en només dotze mesos. Aquesta prova, destinada a dones d’entre 30 i 65 anys, es realitza durant les consultes habituals amb les llevadores als centres ASSIR o a petició de les usuàries.

Amb més de 9.000 cribratges fets el primer any, gairebé un 10% han requerit seguiment mèdic i, en alguns casos, derivació a ginecologia a l’Hospital Arnau de Vilanova. Aquest nou protocol substitueix l’antic model basat en citologies cada tres anys, i s’anticipa a les lesions abans que puguin evolucionar en càncer de coll uterí.

Salut preveu estendre aquesta estratègia a tota la població diana abans de 2029. L’objectiu és que com a mínim el 70% de les dones estiguin cribrades amb proves fiables i garantir que el 90% dels casos de càncer i lesions precanceroses es tractin de manera eficaç. Aquesta línia d’actuació segueix les recomanacions de l’OMS per eliminar el càncer de coll d’úter com a problema de salut pública.

El VPH és una infecció de transmissió sexual comuna, sovint transitòria, però que en alguns casos pot derivar en lesions malignes. A més del cribratge i la vacunació, l’ús del preservatiu també és una mesura preventiva clau.