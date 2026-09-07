Les altes temperatures de setembre tenen les hores comptades a Lleida

La treva de temperatures molt elevades s’acabarà aquesta setmana a les comarques lleidatanes. El panorama meteorològic començarà a modificar-se dimecres, quan un canvi de masses d’aire afavorirà l’entrada de precipitacions i farà retrocedir de manera apreciable els valors tèrmics.
Abans d’aquest gir, dimarts encara es mantindrà la calor, sobretot a les zones més baixes de la demarcació. A les comarques de la plana, el mercuri podrà arribar als 37 o 38 graus, mentre que la matinada tornarà a ser poc fresca, amb registres mínims que es mantindran per sobre dels 20 graus en diversos punts.
Dimecres arribarà el canvi de temps. El cel s’anirà carregant i les pluges apareixeran en diferents punts de la demarcació. Les precipitacions seran més presents i abundants a les àrees pirinenques, tot i que també poden afectar altres sectors del territori.
La principal conseqüència serà el retrocés general de les temperatures. Tant les màximes com les mínimes quedaran clarament per sota dels registres dels darrers dies i, dimecres, cap municipi de la demarcació arribarà als 31 graus de màxima.
La jornada de dimarts serà, per tant, l’última marcada pel domini del sol i les temperatures molt altes. La possibilitat de precipitacions quedarà pràcticament limitada al Pirineu i durant les hores de tarda. El descens tèrmic posarà fi a un període de calor poc habitual per a l’inici de setembre, amb diversos dies en què els termòmetres s’han situat prop dels 40 graus a la plana.