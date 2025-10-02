L'atur cau un 1,2% al setembre a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, però es perden més de 5.000 llocs de treball

L'atur ha caigut un 1,2% al setembre a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran i el nombre d'aturats se situa en 15.581, 189 persones menys que les que hi havia a l'agost. Si es compara amb el mateix mes de l'any passat, el descens ha estat d'un 4,87%, amb 798 desocupats menys, segons les dades que el Ministeri de Treball ha donat a conèixer aquest dijous. Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, a la demarcació hi ha 216.584 persones ocupades, 5.169 menys respecte a l'agost (-2,33%). Tot i aquesta pèrdua de llocs de feina, si es compara amb el mateix mes de fa un any a la demarcació hi ha menys aturats i més gent treballant.
Dels 15.581 aturats a la demarcació de Lleida, 6.412 són homes i 9.169 són dones. La majoria es concentren al sector serveis (10.271). El segueix el sector de la indústria amb 1.434 persones, l'agricultura (1.170) i la construcció (1.086), mentre que a 1.630 aturats no els hi consta un treball anterior.
Tots els sectors han reduït el nombre d'aturats al setembre respecte del mes anterior a excepció de l'agricultura, que n'ha sumat 26 per la finalització del gruix de la campanya de collita de la fruita d'estiu. De les 189 persones que han sortit de les llistes de l'atur, 168 corresponen al sector serveis, 19 a la indústria i 19 més a la construcció, mentre que 9 persones no tenien una feina anterior.
Pel que fa al nombre d'afiliats, ha caigut un 2,33% respecte a l'agost (-5.169), fins als 216.584. Tot i aquesta caiguda, si es compara amb el setembre de l'any passat a la demarcació hi ha un 2,95% més d'afiliats (+6.197), percentatge que representa l'increment més alt de Catalunya.