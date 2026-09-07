Lleida posa en marxa un comitè d’experts per combatre la inseguretat

La Paeria de Lleida ha posat en marxa un comitè d’experts per analitzar i proposar mesures davant les situacions de conflictivitat i inseguretat ciutadana que es produeixen a la ciutat. El nou organisme estarà format per una desena de persones, set de les quals procedents de l’àmbit extern al consistori, amb perfils vinculats a disciplines com l’advocacia, la sociologia o la tecnologia.
La iniciativa arriba després d’episodis com els aldarulls registrats al parc sobre les Vies, protagonitzats per joves i membres de la comunitat pakistanesa, i busca incorporar una mirada més àmplia a les polítiques municipals de seguretat.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicat que la voluntat és que el grup aporti “reflexions per adoptar estratègies i prendre mesures”. El comitè haurà d’analitzar les diferents eines disponibles i valorar-ne també les limitacions.
En aquest context, Larrosa ha fet referència al desplegament de càmeres de videovigilància als carrers, una mesura que, segons ha advertit, “no és suficient” per si sola si no es gestiona adequadament. L’alcalde ha defensat així la necessitat de combinar tecnologia, prevenció i altres instruments per donar resposta als problemes de seguretat.
D’altra banda, el paer en cap ha anunciat que la Paeria es personarà contra la recent excarceració del detingut acusat d’haver comès robatoris i d’haver incendiat habitatges de l’Horta de Lleida. El consistori vol intervenir en el procediment judicial arran d’uns fets que han generat preocupació entre els veïns afectats.
La creació del comitè s’emmarca així en la voluntat del govern municipal de revisar l’estratègia de seguretat de Lleida i buscar noves eines davant els episodis de conflictivitat que es produeixen en diferents punts de la ciutat.