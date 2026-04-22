«No és un problema que el burca es vegi pels carrers»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmat que no li agrada el burca perquè "atempta contra els drets de les dones", però ha considerat que "no és un problema" que es vegi als carrers. "De veritat ens hem de concentrar en el burca? Jo no ho crec", ha manifestat Prieto en declaracions Catalunya Ràdio.
El delegat ha assegurat que visita moltes localitats i que la gent amb qui parla no li ha parlat "mai" del burca. Amb tot, ha dit que hauria de ser l'alcalde de Lleida el que donés explicacions del perquè per prohibir l'ús del vel integral a l'espai públic i oficines municipals. D'altra banda, ha dit que el català serà un "element important" en el tràmit de renovació del permís de residència.
Prieto ha explicat que hi ha converses entre el Govern i el govern espanyol i que s'ha d'acabar de decidir com s'articularà aquesta qüestió del català en la renovació dels permisos, que s'haurà de fer en un any. Segons el seu parer, "serà un requisit que l'aprenentatge vagi progressivament avançant", com es fa en els informes d'integració sociolaboral pels arrelaments.
En ser preguntat per les cues pels tràmits per al procés de regularització extraordinària, ho ha atribuït al fet que la gent no vol esperar a l'últim moment i, tot i disposar fins a finals de juny, ha anat des del primer dia a fer els tràmits. "La gent s'aboca de forma desesperada", ha manifestat.