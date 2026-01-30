Ramon Carulla dona senyals de vida i aturen la recerca

Els Mossos d’Esquadra han aturat la recerca de Ramon Carulla, el propietari de la casa ensorrada al carrer Nou de Vilanova de Bellpuig que va actuar com un heroi el dimecres al matí rescatant els primers ferits de les runes. L’home, de 46 anys i veí de sempre del poble, ha donat senyals de vida en comunicar-se amb la seva família després de desaparèixer sense rastre poc després dels fets, cosa que havia mobilitzat tot el municipi. De moment es desconeix el seu parador. \r\n\r\nCarulla va ser el primer a actuar a primera hora, entrant a l’edifici col·lapsat enmig de la foscor i el risc per alliberar dues de les quatre persones atrapades, una acció que els veïns qualifiquen d’heroica. Constructor de professió, caçador aficionat i figura molt coneguda i apreciada al poble per la seva generositat, havia desaparegut sense motius coneguts fins que la seva família va alertar les autoritats.\r\n\r\nL’Ajuntament i els veïns van organitzar dispositius de cerca amb voluntaris, mentre les xarxes socials es plenyaven d’imatges seves i del vehicle de la seva dona, amb la matrícula ja a les bases policials. Ara, amb la confirmació que està bé, els Mossos han donat per tancada la investigació de risc i el poble respira alleujat.\r\n