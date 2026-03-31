Silenci, fe i devoció: les millors processons de Ponent

La Setmana Santa a la demarcació de Lleida és una de les manifestacions religioses i culturals més arrelades de les Terres de Ponent. Any rere any, carrers i places es converteixen en escenaris de recolliment, solemnitat i tradició, amb la participació activa de confraries, armats i centenars de fidels que mantenen viu un llegat que travessa generacions.
Lleida: epicentre de la celebració
A la capital del Segrià, el calendari s’obre amb la Processó dels Dolors, el Diumenge de Rams, una de les cites més emotives. La imatge de la Verge dels Dolors recorre el centre històric acompanyada per confraries i pels característics armats, que amb el seu pas marcial anuncien l’inici dels dies grans.
El Dimecres Sant, la Processó del Trasllat condueix les imatges del Crist de l’Agonia i la Mare de Déu de la Pietat fins a l’església de Sant Martí, en un acte que combina devoció i simbolisme. L’endemà, la nit del Dijous Sant, la Processó del Silenci omple els carrers de recolliment, amb un ambient marcat pel respecte i la solemnitat.
El moment culminant arriba el Divendres Sant amb la Processó del Sant Enterrament, la més multitudinària de la ciutat. Diversos passos que representen escenes de la Passió i Mort de Crist desfilen davant d’un públic que omple les voreres.
Bellpuig: tres segles d’història viva
La Magna Processó dels Dolors de Bellpuig és considerada una de les més emblemàtiques de la demarcació. Amb més de 300 anys d’història, destaca per la qualitat artística dels seus passos i per la gran participació popular, que converteix el municipi en un dels grans referents de la Setmana Santa a Ponent.
Balaguer i Tàrrega: solemnitat als carrers històrics
A Balaguer, la Processó del Sant Sepulcre és l’acte central del Divendres Sant. El recorregut pel centre històric, amb la presència d’armats i confraries, crea una atmosfera d’intensa devoció.
A Tàrrega, el Via Crucis Penitencial manté viu l’esperit de recolliment propi de la jornada, amb una participació ciutadana que reforça el vincle entre fe i identitat local.
Desclavament a la Granadella
La Granadella ja ho té tot a punt per celebrar aquest Divendres Sant el Desclavament, una tradició amb més de 300 anys d'història que recrea el descens de la creu del cos de Crist. Aquest esdeveniment, únic a Catalunya i declarat Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional el 2017, començarà a les 21:45 hores a l'església de la localitat. Per garantir que tothom pugui seguir l’acte, que té un aforament limitat a 400 persones, l’Ajuntament retransmetrà la cerimònia en directe tant a la façana del temple com al centre cívic. L'alcaldessa, Elena Llauradó, ha destacat l'esforç per obrir la festa a més públic abans d’iniciar la solemne Processó del Silenci pels carrers del poble.
La Seu d'Urgell: la tradició al Pirineu
Al Pirineu lleidatà, la Processó del Sant Enterrament de la Seu d’Urgell és una de les cites més destacades del Divendres Sant. El marc monumental de la ciutat aporta una atmosfera singular a una celebració que combina austeritat i emotivitat.