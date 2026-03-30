El Pirineu encara una Setmana Santa de rècord amb els millors gruixos de neu de la dècada

Les estacions d'esquí de la serralada pirinenca es preparen per a una de les campanyes de Setmana Santa més ambicioses dels últims deu anys. Després d'un cicle hivernal marcat per la generositat de les precipitacions, els complexos hivernals encaren el període festiu —del 3 al 7 d'abril— amb unes condicions d'innivació excepcionals que garanteixen l'obertura de la pràctica totalitat dels dominis esquiables.
L'acumulació de neu a les cotes altes, que en diversos punts frega els tres metres de gruix, ha capgirat les expectatives d'una temporada que habitualment arriba esgotada a la primavera. Segons les dades del sector, s'espera que les estacions del Pirineu de Lleida rebin uns 90.000 esquiadors durant els dies centrals de la festivitat.
Aquesta afluència massiva es traduirà en una ocupació hotelera que vorejarà el 80% a les valls properes a les pistes. El binomi entre neu de qualitat i temperatures suaus ha disparat les reserves, no només en l'hoteleria convencional, sinó també en el turisme rural i els càmpings, que registren xifres de demanda molt superiors a les d'anys precedents.
Balanç d'una temporada històrica
Les xifres acumulades fins a mitjan març ja anticipaven un tancament d'exercici per emmarcar:
- Creixement sostingut: El nombre de visitants ha augmentat un 20% respecte a la campanya anterior.
- Punts de màxima afluència: Estacions com Baqueira Beret han assolit pics històrics d'assistència, mentre que La Molina consolida la seva recuperació amb increments notables.
- Noves tendències: L’esquí nocturn i les activitats d'aventura han guanyat pes, amb registres que superen els 30.000 usuaris en franges horàries fora de l'habitual.
Pròrroga del calendari
Davant l'estat òptim dels traçats, la direcció de diversos complexos han confirmat la intenció de prolongar la temporadamés enllà del calendari previst inicialment. Tot i que algunes estacions petites mantenen el tancament per a principis d'abril per motius operatius, les grans estacions de referència aprofitaran les reserves actuals per estirar l'activitat comercial mentre les condicions meteorològiques ho permetin.
Aquest "final de festa" per al sector de la neu no només beneficia les estacions, sinó que actua com a motor econòmic per a tot el teixit empresarial de l'interior, consolidant un model turístic que, enguany, ha trobat en la meteorologia el seu millor aliat.