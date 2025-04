Tàrrega reforça la seva resposta davant les apagades amb generadors

L'Ajuntament de Tàrrega ha celebrat avui dimarts una nova reunió de la Comissió Municipal de Protecció Civil per avaluar les conseqüències de la gran apagada elèctrica de dilluns. Durant la trobada, s'han actualitzat les incidències registrades i s'han acordat mesures per millorar la resposta davant futures apagades, com l'adquisició de generadors per a la Casa Consistorial i Ràdio Tàrrega. L’alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú ha destacat la importància d'aquests generadors per garantir la comunicació amb la ciutadania en situacions d'emergència.

El subministrament elèctric es va restablir a les 01:20 hores, i tot i l’interruptor de l’electricitat, no es van registrar incidents destacats. La comissió va contactar amb serveis essencials per atendre les necessitats de la població, i es va subministrar un generador a la Residència Sant Antoni. La mobilitat a la ciutat també ha tornat a la normalitat, amb els semàfors funcionant correctament. Durant la nit, la Policia Local i Mossos d'Esquadra van patrullar per garantir la seguretat sense incidències importants.

A més, els serveis municipals afectats per l'apagada, com la piscina coberta, el pavelló d'esports i l'escola de música, van reobrir avui. Tot i això, el servei ferroviari de Rodalies encara no ha pogut restablir-se. L’alcaldessa ha agraït la col·laboració de la ciutadania i la seva actitud solidària.