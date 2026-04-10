Un premi milionari de la Primitiva cau a Artesa de Segre

La persona afortunada s'ha endut 1,2 milions

  • Imatge d'una butlleta de la primitiva -

Publicat el 10 d’abril de 2026 a les 10:33

Artesa de Segre s'ha llevat amb una bona notícia després que el sorteig de la Primitiva del cap de setmana hagi deixat un gran pessic a la localitat. Segons informa La Mañana, un veí o visitant del municipi ha guanyat exactament 1.261.341 euros gràcies a una butlleta de primera categoria que va ser validada a l'administració situada al número 14 de la carretera d’Agramunt.

La combinació que ha canviat la vida a l'afortunat propietari del bitllet està formada pels números 4, 23, 24, 30, 38 i 40. Tot i l'alegria a la Noguera, ningú va aconseguir endur-se el premi especial —que requereix encertar també el reintegrament—, de manera que la xifra acumulada per al pròxim sorteig continua pujant i ja voreja els tres milions d'euros.

D'altra banda, la sort ha estat més repartida en la segona categoria (cinc números i el complementari). En aquest cas, s'han registrat tres encertants a punts tan distants com Lleó, Manacor i San Sebastián de la Gomera, que també s'emportaran una bona recompensa, tot i que lluny del milió llarg que s'ha quedat a terres lleidatanes.

 

Et pot interessar