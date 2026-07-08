Un record per la Hadia

Balaguer ha retut homenatge aquest dimecres a la nena de sis anys, Hadia D.S, que va morir dimarts a les piscines municipals del barri del Secà. La ciutat ha guardat a les sis de la tarda un minut de silenci simultani als recintes del Secà i del Poliesportiu, en el marc de la jornada de dol oficial decretada per la Paeria.
L'acte principal s'ha celebrat a les piscines del Secà, on s'han reunit membres de la corporació municipal, encapçalats per la Paera en cap, Lorena González, treballadors del consistori, docents de l'Escola Pia, centre on anava la menor, usuaris de les instal·lacions i nombrosos veïns. Abans del minut de silenci, l'alcaldessa ha llegit un breu manifest en què ha traslladat, en nom de la ciutat, el condol i l'escalf a la família i a les persones més properes a la petita.
La jornada de dol oficial també ha comportat la suspensió de tots els actes institucionals previstos per la Paeria i l'Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPiC). Entre les activitats ajornades hi ha la sessió del Cicle de Monòlegs. Així mateix, les banderes dels edificis municipals han onejat a mig pal durant tota la jornada. Els casals d'estiu municipals, però, han mantingut la seva activitat habitual per garantir el servei a les famílies.
La menor va morir dimarts al vespre després de ser localitzada dins l'aigua de les piscines municipals del Secà. Els socorristes van iniciar immediatament les maniobres de reanimació, que posteriorment van continuar els equips del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però no es va poder salvar la seva vida. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.