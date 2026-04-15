Dos detinguts a Mollerussa per agredir i fer fora el llogater d’un domicili

Els Mossos d’Esquadra de l’ABP Pla d’Urgell-Garrigues van detenir dilluns dos homes de 35 i 25 anys per expulsar violentament el llogater d’un domicili. Se’ls acusa dels delictes de lesions, detenció il·legal, amenaces, coaccions i violació de domicili. Els fets van passar el 5 d’abril en un domicili al carrer Ferrer i Busquets, on el propietari d’un pis llogava les habitacions.
Pels volts de la mitjanit un grup de persones van accedir al pis i van entrar a l’habitació d’un dels llogaters que ja dormia. Es van llençar sobre la víctima mentre intentaven immobilitzar-la. Tot i la sorpresa, es va resistir i un d’ells li va pegar amb el mànec d’un ganivet. Va resultar ferit amb talls a les mans i diversos cops al cap i la cara.
Segons els Mossos, gràcies a la violència que van exercir, els assaltants van aconseguir immobilitzar l’home i el van obligar a donar-los el telèfon mòbil i desbloquejar-lo per esborrar tota una sèrie de converses que havia mantingut amb el propietari de pis, amb el qual també havia mantingut una relació laboral.
En acabar, el van expulsar del pis amenaçant-lo de mort, li van prendre les claus i el van deixar malferit al carrer. Quan van arribar les dotacions policials van assegurar l’assistència sanitària i el van traslladar a l’hospital. El pis estava tancat i a dins ja no hi havia ningú.
Quan la víctima va poder parlar amb els mossos, va explicar que, de les quatre o cinc persones que havien entrat a l’habitació, havia pogut reconèixer al propietari del pis, que era qui suposadament liderava l’acció, i a un familiar seu.
Segons la policia, tot apunta que volien fer-lo fora del pis i esborrar els missatges on la víctima li reclamava diners. Sembla ser que havia estat treballant per ell en el sector ramader i només li havia pagat una petita part del que havien acordat.
Els agents també van constatar que el propietari també havia expulsat de males maneres a una parella que vivia en una altra habitació del mateix pis.
Els investigadors que es van fer càrrec del cas van poder concertar la identitat d’aquestes dues persones i dimarts a la nit les van detenir a Mollerussa. Els detinguts serien els suposats autors dels delictes de lesions, detenció il·legal, amenaces, coaccions i violació de domicili.
La investigació continua oberta per identificar la resta de persones que van participar en l’assalt. Els detinguts, ambdós amb antecedents, passaran properament davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.